0,25% ВВП Латвии пойдет на нужды Украины: Свириденко и спикер латвийского сейма обсудили защиту энергосистемы

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу со спикером Сейма Латвии Дайгой Миериней. Главными темами переговоров стали состояние украинской энергосистемы после российских обстрелов и противодействие планам агрессора вызвать гуманитарную катастрофу во время морозов. Об этом Свириденко сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Во время встречи Свириденко проинформировала латвийскую сторону о ситуации в энергосекторе, который сейчас работает под значительной нагрузкой из-за низкой температуры.

Проинформировали о состоянии энергосистемы после обстрелов и в условиях сильных морозов. Мы знаем цели агрессора - гуманитарная катастрофа в Киеве и Киевской области и в других городах. Попытка заморозить украинцев, когда за окном -20 - это часть российского плана. Латвия решительно осуждает целенаправленные варварские действия и поддерживает наше государство - отметила Свириденко.

Латвийская поддержка и общая безопасность

Украинская сторона выразила благодарность Латвии за стабильную военную и финансовую помощь, а также за поставки оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Отдельно было отмечено решение Риги системно выделять 0,25% ВВП на нужды Украины.

Латвия среди государств, которая имеет общую с нами проблему - границу с россией. Вместе мы выстоим и защитим нашу безопасность - подчеркнула министр, акцентируя на стратегическом партнерстве двух стран в сфере региональной стабильности.

