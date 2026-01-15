0,25% ВВП Латвии пойдет на нужды Украины: Свириденко и спикер латвийского сейма обсудили защиту энергосистемы
Киев • УНН
Юлия Свириденко и спикер латвийского сейма Дайга Миериня обсудили состояние энергосистемы Украины и противодействие планам агрессора. Латвия выделит 0,25% ВВП на нужды Украины.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу со спикером Сейма Латвии Дайгой Миериней. Главными темами переговоров стали состояние украинской энергосистемы после российских обстрелов и противодействие планам агрессора вызвать гуманитарную катастрофу во время морозов. Об этом Свириденко сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Во время встречи Свириденко проинформировала латвийскую сторону о ситуации в энергосекторе, который сейчас работает под значительной нагрузкой из-за низкой температуры.
Проинформировали о состоянии энергосистемы после обстрелов и в условиях сильных морозов. Мы знаем цели агрессора - гуманитарная катастрофа в Киеве и Киевской области и в других городах. Попытка заморозить украинцев, когда за окном -20 - это часть российского плана. Латвия решительно осуждает целенаправленные варварские действия и поддерживает наше государство
Латвийская поддержка и общая безопасность
Украинская сторона выразила благодарность Латвии за стабильную военную и финансовую помощь, а также за поставки оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Отдельно было отмечено решение Риги системно выделять 0,25% ВВП на нужды Украины.
Латвия среди государств, которая имеет общую с нами проблему - границу с россией. Вместе мы выстоим и защитим нашу безопасность
