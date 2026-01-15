0,25% ВВП Латвии пойдет на нужды Украины: Свириденко и спикер латвийского сейма обсудили защиту энергосистемы

$43.180.08
15 января, 14:15 • 11120 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 19845 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 51858 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 64598 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 35786 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32893 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51963 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41756 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43565 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 38494 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл женщину с ребенком15 января, 12:54
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года16:22
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 51862 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 59459 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Джей Ди Вэнс
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Гренландия
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года16:22
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46
Отопление
Техника
Социальная сеть
Северный поток
Хранитель

0,25% ВВП Латвии пойдет на нужды Украины: Свириденко и спикер латвийского сейма обсудили защиту энергосистемы

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Юлия Свириденко и спикер латвийского сейма Дайга Миериня обсудили состояние энергосистемы Украины и противодействие планам агрессора. Латвия выделит 0,25% ВВП на нужды Украины.

0,25% ВВП Латвии пойдет на нужды Украины: Свириденко и спикер латвийского сейма обсудили защиту энергосистемы

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу со спикером Сейма Латвии Дайгой Миериней. Главными темами переговоров стали состояние украинской энергосистемы после российских обстрелов и противодействие планам агрессора вызвать гуманитарную катастрофу во время морозов. Об этом Свириденко сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Во время встречи Свириденко проинформировала латвийскую сторону о ситуации в энергосекторе, который сейчас работает под значительной нагрузкой из-за низкой температуры.

В некоторых областях допускается ослабление комендантского часа - Свириденко15.01.26, 21:47 • 1248 просмотров

Проинформировали о состоянии энергосистемы после обстрелов и в условиях сильных морозов. Мы знаем цели агрессора - гуманитарная катастрофа в Киеве и Киевской области и в других городах. Попытка заморозить украинцев, когда за окном -20 - это часть российского плана. Латвия решительно осуждает целенаправленные варварские действия и поддерживает наше государство

- отметила Свириденко.

Латвийская поддержка и общая безопасность

Украинская сторона выразила благодарность Латвии за стабильную военную и финансовую помощь, а также за поставки оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Отдельно было отмечено решение Риги системно выделять 0,25% ВВП на нужды Украины.

Латвия среди государств, которая имеет общую с нами проблему - границу с россией. Вместе мы выстоим и защитим нашу безопасность

- подчеркнула министр, акцентируя на стратегическом партнерстве двух стран в сфере региональной стабильности. 

Украина созывает Энергетический Рамштайн для получения дополнительной помощи15.01.26, 21:29 • 1542 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
российская пропаганда
Морозы в Украине
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Киевская область
благотворительность
Латвия
Украина
Киев