0,25% ВВП Латвії піде на потреби України: Свириденко та спікерка латвійського сейму обговорили захист енергосистеми

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15 січня, 14:15 • 10966 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 19425 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 51421 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 64137 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 35608 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32805 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51861 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41709 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43476 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 38377 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 10786 перегляди
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15 січня, 11:34 • 9460 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42 • 21449 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 5446 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 9998 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 10028 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 44566 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 51419 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 64134 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 59304 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 5486 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 22163 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 43957 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 77731 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 68721 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Північний потік
The Guardian

0,25% ВВП Латвії піде на потреби України: Свириденко та спікерка латвійського сейму обговорили захист енергосистеми

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Юлія Свириденко та спікерка латвійського сейму Дайга Міеріня обговорили стан енергосистеми України та протидію планам агресора. Латвія виділить 0,25% ВВП на потреби України.

0,25% ВВП Латвії піде на потреби України: Свириденко та спікерка латвійського сейму обговорили захист енергосистеми

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею. Головними темами переговорів стали стан української енергосистеми після російських обстрілів та протидія планам агресора спричинити гуманітарну катастрофу під час морозів. Про це Свириденко повідомила у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі Свириденко поінформувала латвійську сторону про ситуацію в енергосекторі, який наразі працює під значним навантаженням через низьку температуру.

У деяких областях допускається послаблення комендантської години - Свириденко 15.01.26, 21:47 • 1140 переглядiв

Поінформували про стан енергосистеми після обстрілів і в умовах сильних морозів. Ми знаємо цілі агресора - гуманітарна катастрофа у Києві і Київській області та в інших містах. Спроба заморозити українців, коли за вікном -20 - це частина російського плану. Латвія рішуче засуджує цілеспрямовані варварські дії і підтримує нашу державу

- зазначила Свириденко.

Латвійська підтримка та спільна безпека

Українська сторона висловила вдячність Латвії за стабільну військову та фінансову допомогу, а також за постачання обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури. Окремо було відзначено рішення Риги системно виділяти 0,25% ВВП на потреби України.

Латвія серед держав, яка має спільну з нами проблему - кордон з росією. Разом ми вистоїмо і захистимо нашу безпеку

- підкреслила міністерка, акцентуючи на стратегічному партнерстві двох країн у сфері регіональної стабільності. 

Україна скликає Енергетичний Рамштайн для отримання додаткової допомоги15.01.26, 21:29 • 1430 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
російська пропаганда
Морози в Україні
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Державний кордон України
Електроенергія
Київська область
благодійність
Латвія
Україна
Київ