0,25% ВВП Латвії піде на потреби України: Свириденко та спікерка латвійського сейму обговорили захист енергосистеми

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею. Головними темами переговорів стали стан української енергосистеми після російських обстрілів та протидія планам агресора спричинити гуманітарну катастрофу під час морозів. Про це Свириденко повідомила у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі Свириденко поінформувала латвійську сторону про ситуацію в енергосекторі, який наразі працює під значним навантаженням через низьку температуру.

Поінформували про стан енергосистеми після обстрілів і в умовах сильних морозів. Ми знаємо цілі агресора - гуманітарна катастрофа у Києві і Київській області та в інших містах. Спроба заморозити українців, коли за вікном -20 - це частина російського плану. Латвія рішуче засуджує цілеспрямовані варварські дії і підтримує нашу державу - зазначила Свириденко.

Латвійська підтримка та спільна безпека

Українська сторона висловила вдячність Латвії за стабільну військову та фінансову допомогу, а також за постачання обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури. Окремо було відзначено рішення Риги системно виділяти 0,25% ВВП на потреби України.

Латвія серед держав, яка має спільну з нами проблему - кордон з росією. Разом ми вистоїмо і захистимо нашу безпеку - підкреслила міністерка, акцентуючи на стратегічному партнерстві двох країн у сфері регіональної стабільності.

