08:08
Астролог заявляет о резонансе между гороскопом Юлии Тимошенко и событиями в стране во время парада планет
Эксклюзив
07:52 • 884 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 5586 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
02:34 • 29865 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 30169 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 32080 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 31897 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 26388 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22353 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 19446 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке с требованием оплаты14 января, 22:32
Китай расширяет флот больших эсминцев, чтобы сдерживать США в Тихом океане - СМИ14 января, 23:06
"Пора начинать пить": Кая Каллас своеобразно поздравила евродепутатов с праздниками14 января, 23:41
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причины03:07
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД04:04
Эксклюзивы
Астролог заявляет о резонансе между гороскопом Юлии Тимошенко и событиями в стране во время парада планет08:08
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН

Эксклюзив

14 января, 12:53
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 35074 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках14 января, 11:32
Гренландский разлом: Выстоит ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света13 января, 19:36
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Илон Маск
Кир Стармер
Соединённые Штаты
Украина
Гренландия
Дания
Китай
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной10 января, 15:04
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности10 января, 13:08
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Шахед-136

Астролог заявляет о резонансе между гороскопом Юлии Тимошенко и событиями в стране во время парада планет

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Астролог Ксения Базиленко заявила, что события вокруг Юлии Тимошенко совпали с пиком парада планет 13-14 января. Эта конфигурация влияет на политических лидеров, обостряя политические процессы и публичные скандалы.

Астролог заявляет о резонансе между гороскопом Юлии Тимошенко и событиями в стране во время парада планет

События, происходящие в последнее время вокруг Юлии Тимошенко, совпали с пиком парада планет 13-14 января. По астрологическому анализу, эта конфигурация особенно влияет на известных политических лидеров и связана с обострением политических процессов и публичными скандалами. Об этом сообщает астролог Ксения Базиленко, передает УНН.

Детали

Ксения Базиленко утверждает, что парад планет, который длится в последнее время, влияет прежде всего на сильных и знаковых лидеров - тех, кто имеет или имел реальную власть и влияние.

13-14 января этот парад планет достиг пика, и именно в эти дни: обостряются политические процессы; появляются громкие заявления; возникают серьезные скандалы; активизируются темы ответственности, власти и контроля. Это не случайные даты - это момент, когда небесные ритмы буквально подсвечивают сильные и уязвимые места в гороскопах публичных персон

- подчеркивает астролог.

Также, по астрологическому анализу Ксении Базиленко, события вокруг Юлии Тимошенко четко совпали с активизацией редкого аспекта в ее личном гороскопе - оппозиции Меркурия к транзитному Урану.

Это период: резких информационных ударов; неожиданных поворотов; больших скандалов, которые становятся публичными и имеют долгосрочные последствия. Такие аспекты никогда не проходят тихо. Они меняют ход событий и выводят человека в центр внимания - независимо от его желания

- подчеркивает астролог.

Кроме того, Базиленко подчеркивает, что нынешняя ситуация для Юлии Тимошенко является судьбоносной, а не случайной и может иметь серьезные последствия для ее дальнейшей роли - независимо от того, как именно будут разворачиваться события.

В то же время ее карта говорит и о другом: несмотря на долгую и сложную политическую карьеру, ее потенциал еще не исчерпан. Она остается фигурой, способной влиять, вызывать эмоции и менять повестку дня

- утверждает астролог.

Кроме того, по ее словам, главный урок этого периода то, что мы наблюдаем сейчас - важный сигнал для всех руководителей и лидеров.

Парад планет не наказывает - он проверяет: как человек пользуется властью; какие решения принимает; действует ли зрело и ответственно. В такие периоды громкие заявления о лидерах неизбежны. И разница лишь в одном - какого знака будет эта слава: светлого или разрушительного. События вокруг Юлии Тимошенко - лишь часть значительно большего процесса, который сейчас затрагивает многих влиятельных персон. И этот процесс еще далеко не завершен

- подытожила Ксения Базиленко.

Напомним

Астролог Ксения Базиленко предсказывает, что неделя с 12 по 18 января принесет кардинальные изменения мирового порядка. Она отмечает, что это период борьбы за власть и ресурсы, который достигнет кульминации 18 января с Новолунием.

Алла Киосак

Юлия Тимошенко