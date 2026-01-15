Астролог заявляет о резонансе между гороскопом Юлии Тимошенко и событиями в стране во время парада планет

События, происходящие в последнее время вокруг Юлии Тимошенко, совпали с пиком парада планет 13-14 января. По астрологическому анализу, эта конфигурация особенно влияет на известных политических лидеров и связана с обострением политических процессов и публичными скандалами. Об этом сообщает астролог Ксения Базиленко, передает УНН.

Детали

Ксения Базиленко утверждает, что парад планет, который длится в последнее время, влияет прежде всего на сильных и знаковых лидеров - тех, кто имеет или имел реальную власть и влияние.

13-14 января этот парад планет достиг пика, и именно в эти дни: обостряются политические процессы; появляются громкие заявления; возникают серьезные скандалы; активизируются темы ответственности, власти и контроля. Это не случайные даты - это момент, когда небесные ритмы буквально подсвечивают сильные и уязвимые места в гороскопах публичных персон - подчеркивает астролог.

Также, по астрологическому анализу Ксении Базиленко, события вокруг Юлии Тимошенко четко совпали с активизацией редкого аспекта в ее личном гороскопе - оппозиции Меркурия к транзитному Урану.

Это период: резких информационных ударов; неожиданных поворотов; больших скандалов, которые становятся публичными и имеют долгосрочные последствия. Такие аспекты никогда не проходят тихо. Они меняют ход событий и выводят человека в центр внимания - независимо от его желания - подчеркивает астролог.

Кроме того, Базиленко подчеркивает, что нынешняя ситуация для Юлии Тимошенко является судьбоносной, а не случайной и может иметь серьезные последствия для ее дальнейшей роли - независимо от того, как именно будут разворачиваться события.

В то же время ее карта говорит и о другом: несмотря на долгую и сложную политическую карьеру, ее потенциал еще не исчерпан. Она остается фигурой, способной влиять, вызывать эмоции и менять повестку дня - утверждает астролог.

Кроме того, по ее словам, главный урок этого периода то, что мы наблюдаем сейчас - важный сигнал для всех руководителей и лидеров.

Парад планет не наказывает - он проверяет: как человек пользуется властью; какие решения принимает; действует ли зрело и ответственно. В такие периоды громкие заявления о лидерах неизбежны. И разница лишь в одном - какого знака будет эта слава: светлого или разрушительного. События вокруг Юлии Тимошенко - лишь часть значительно большего процесса, который сейчас затрагивает многих влиятельных персон. И этот процесс еще далеко не завершен - подытожила Ксения Базиленко.

Напомним

Астролог Ксения Базиленко предсказывает, что неделя с 12 по 18 января принесет кардинальные изменения мирового порядка. Она отмечает, что это период борьбы за власть и ресурсы, который достигнет кульминации 18 января с Новолунием.