НБА и ФИБА готовят "золотую эру" баскетбола в Европе: какой может быть новая лига

Киев • УНН

 • 28 просмотра

НБА и ФИБА разрабатывают новый европейский чемпионат по баскетболу, который может стартовать в октябре 2027 года. Лига будет иметь 16 команд, 12 из которых будут постоянными франшизами, а 4 места – для квалификации.

НБА и ФИБА готовят "золотую эру" баскетбола в Европе: какой может быть новая лига
Фото: AP

Комиссар НБА Адам Сильвер подтвердил, что лига совместно с ФИБА активно разрабатывает проект нового европейского чемпионата. Выступая в Берлине перед матчем между "Мемфис Гриззлис" и "Орландо Мэджик" (первой регулярной игрой НБА в Германии), Сильвер отметил, что сейчас идет "золотая эра" этого вида спорта, однако запуск лиги требует тщательной подготовки. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Хотя официальная дата старта еще не объявлена, рабочей целью называют октябрь 2027 года. Обсуждается модель с 16 командами:

  • 12 постоянных франшиз (места для которых могут получить клубы из Мадрида, Барселоны, Парижа, Лондона, Берлина и других мегаполисов);
    • 4 места для квалификации, что позволит сохранить европейскую традицию открытого чемпионата.

      Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал лучшим спортсменом Европы в 2025 году28.12.25, 02:44 • 4768 просмотров

      Приоритетными городами для расширения инфраструктуры и базирования команд сейчас являются Лондон, Париж, Мадрид, Барселона, Милан, Рим, Мюнхен, Берлин, Афины и Стамбул.

      Инвестиции и коммерческий потенциал

      По предварительным данным, НБА планирует привлечь инвесторов с оценкой стоимости одной франшизы до 1 миллиарда долларов. Лига уже наняла финансовых консультантов из JP Morgan и The Raine Group для переговоров с заинтересованными сторонами.

      Мы встречались с клубами, которые заинтересованы в участии, и медиапартнерами, которые хотят освещать этот проект. Это не для тех, кто имеет краткосрочную перспективу. Мы рассматриваем развитие инфраструктуры арен по всему континенту

      - подчеркнул Адам Сильвер.

      Влияние европейских звезд

      Сильвер подчеркнул, что нынешний успех таких игроков, как Никола Йокич, Яннис Адетокунбо и Виктор Вембаньяма, является лучшим доказательством того, что европейский рынок готов к большому скачку. Комиссар также напомнил, что именно в Берлине на Олимпиаде 1936 года баскетбол стал частью олимпийского движения, и создание новой лиги станет логическим продолжением этой истории. 

      Украинец Михайлюк установил личный рекорд по очкам в НБА06.11.25, 10:31 • 3013 просмотров

      Степан Гафтко

      Спорт
      Ассошиэйтед Пресс
      Афины
      Рим
      Мюнхен
      Милан
      Париж
      Стамбул
      Мадрид
      Лондон
      Берлин