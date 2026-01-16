НБА та ФІБА готують "золоту еру" баскетболу в Європі: якою може бути нова ліга

Фото: AP

Комісар НБА Адам Сільвер підтвердив, що ліга спільно з ФІБА активно розробляє проєкт нового європейського чемпіонату. Виступаючи в Берліні перед матчем між "Мемфіс Грізліс" та "Орландо Меджик" (першою регулярною грою НБА в Німеччині), Сільвер зазначив, що наразі триває "золота ера" цього виду спорту, проте запуск ліги потребує ретельної підготовки. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Хоча офіційної дати старту ще не оголошено, робочою метою називають жовтень 2027 року. Обговорюється модель із 16 командами:

12 постійних франшиз (місця для яких можуть отримати клуби з Мадрида, Барселони, Парижа, Лондона, Берліна та інших мегаполісів);

4 місця для кваліфікації, що дозволить зберегти європейську традицію відкритого чемпіонату.

Пріоритетними містами для розширення інфраструктури та базування команд наразі є Лондон, Париж, Мадрид, Барселона, Мілан, Рим, Мюнхен, Берлін, Афіни та Стамбул.

Інвестиції та комерційний потенціал

За попередніми даними, НБА планує залучити інвесторів із оцінкою вартості однієї франшизи до 1 мільярда доларів. Ліга вже найняла фінансових консультантів із JP Morgan та The Raine Group для переговорів із зацікавленими сторонами.

Ми зустрічалися з клубами, які зацікавлені в участі, та медіапартнерами, що хочуть висвітлювати цей проєкт. Це не для тих, хто має короткострокову перспективу. Ми розглядаємо розвиток інфраструктури арен по всьому континенту - наголосив Адам Сільвер.

Вплив європейських зірок

Сільвер підкреслив, що нинішній успіх таких гравців, як Нікола Йокич, Янніс Адетокунбо та Віктор Вембаньяма, є найкращим доказом того, що європейський ринок готовий до великого стрибка. Комісар також нагадав, що саме в Берліні на Олімпіаді 1936 року баскетбол став частиною олімпійського руху, і створення нової ліги стане логічним продовженням цієї історії.

