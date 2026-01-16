НБА та ФІБА готують "золоту еру" баскетболу в Європі: якою може бути нова ліга

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:04 • 1542 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 12694 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 21885 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 54035 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 66631 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 36533 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33282 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52371 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41991 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44037 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент Чехії Павел прибув до України з робочим візитом15 січня, 14:42 • 3612 перегляди
США затримали ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою: відео і всі деталіVideo15 січня, 15:04 • 3346 перегляди
Франція зараз надає Україні дві третини розвідувальних спроможностей - Макрон15 січня, 15:05 • 3814 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 8064 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 11917 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 11918 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 45707 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 54030 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 66625 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 60052 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 8066 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 22615 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44391 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 78156 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 69117 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Fox News

НБА та ФІБА готують "золоту еру" баскетболу в Європі: якою може бути нова ліга

Київ • УНН

 • 2 перегляди

НБА та ФІБА розробляють новий європейський чемпіонат з баскетболу, який може стартувати у жовтні 2027 року. Ліга матиме 16 команд, 12 з яких будуть постійними франшизами, а 4 місця – для кваліфікації.

НБА та ФІБА готують "золоту еру" баскетболу в Європі: якою може бути нова ліга
Фото: AP

Комісар НБА Адам Сільвер підтвердив, що ліга спільно з ФІБА активно розробляє проєкт нового європейського чемпіонату. Виступаючи в Берліні перед матчем між "Мемфіс Грізліс" та "Орландо Меджик" (першою регулярною грою НБА в Німеччині), Сільвер зазначив, що наразі триває "золота ера" цього виду спорту, проте запуск ліги потребує ретельної підготовки. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Хоча офіційної дати старту ще не оголошено, робочою метою називають жовтень 2027 року. Обговорюється модель із 16 командами:

  • 12 постійних франшиз (місця для яких можуть отримати клуби з Мадрида, Барселони, Парижа, Лондона, Берліна та інших мегаполісів);
    • 4 місця для кваліфікації, що дозволить зберегти європейську традицію відкритого чемпіонату.

      Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс став найкращим спортсменом Європи у 2025 році28.12.25, 02:44 • 4768 переглядiв

      Пріоритетними містами для розширення інфраструктури та базування команд наразі є Лондон, Париж, Мадрид, Барселона, Мілан, Рим, Мюнхен, Берлін, Афіни та Стамбул.

      Інвестиції та комерційний потенціал

      За попередніми даними, НБА планує залучити інвесторів із оцінкою вартості однієї франшизи до 1 мільярда доларів. Ліга вже найняла фінансових консультантів із JP Morgan та The Raine Group для переговорів із зацікавленими сторонами.

      Ми зустрічалися з клубами, які зацікавлені в участі, та медіапартнерами, що хочуть висвітлювати цей проєкт. Це не для тих, хто має короткострокову перспективу. Ми розглядаємо розвиток інфраструктури арен по всьому континенту

      - наголосив Адам Сільвер.

      Вплив європейських зірок

      Сільвер підкреслив, що нинішній успіх таких гравців, як Нікола Йокич, Янніс Адетокунбо та Віктор Вембаньяма, є найкращим доказом того, що європейський ринок готовий до великого стрибка. Комісар також нагадав, що саме в Берліні на Олімпіаді 1936 року баскетбол став частиною олімпійського руху, і створення нової ліги стане логічним продовженням цієї історії. 

      Українець Михайлюк встановив особистий рекорд за очками в НБА06.11.25, 10:31 • 3013 переглядiв

      Степан Гафтко

      Спорт
      Ассошіейтед Прес
      Афіни
      Рим
      Мюнхен
      Мілан
      Париж
      Стамбул
      Мадрид
      Лондон
      Берлін