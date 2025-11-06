Українець Михайлюк встановив особистий рекорд за очками в НБА
Київ • УНН
Святослав Михайлюк набрав 28 очок у матчі НБА за Юту, ставши найрезультативнішим гравцем команди. Він вийшов у старті та зіграв 36 хвилин.
Український баскетболіст Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА), пише УНН з посиланням на ФБУ та команду українця "Юта Джаз".
Деталі
У НБА Святослав Михайлюк став найрезультативнішим гравцем Юти в програному матчі Детройту 103:114. Українець вже традиційно для цього сезону ввосьме вийшов у старті, зіграв 36 хвилин, за які набрав 28 очок (4/5 двоочкові, 6/11 триочкові, 2/3 штрафні), зробив 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення при 1 фолі та 1 втраті.
"Святослав повернувся на свою стару позицію та встановив новий особистий рекорд – 28 влучань! (не кажучи вже про те, що повторив свій особистий рекорд – 6 триочкових)", - повідомили у команді українця у X.