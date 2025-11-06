Українець Михайлюк встановив особистий рекорд за очками в НБА

ukenru
08:00 • 16398 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 18156 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 27931 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 43283 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 34930 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
5 листопада, 15:51 • 30374 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
5 листопада, 15:03 • 45700 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 13:23 • 46094 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23894 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23793 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Трамп анонсував можливий план ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії6 листопада, 00:18 • 10605 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”6 листопада, 01:33 • 21261 перегляди
Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф6 листопада, 02:21 • 10608 перегляди
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ6 листопада, 02:50 • 13547 перегляди
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років6 листопада, 03:32 • 11900 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 1714 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
08:00 • 16368 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 15:03 • 45677 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 13:23 • 46082 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 46727 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 6080 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 19069 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 21094 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 38040 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 42395 перегляди
Українець Михайлюк встановив особистий рекорд за очками в НБА

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Святослав Михайлюк набрав 28 очок у матчі НБА за Юту, ставши найрезультативнішим гравцем команди. Він вийшов у старті та зіграв 36 хвилин.

Українець Михайлюк встановив особистий рекорд за очками в НБА
x.com/utahjazz

Український баскетболіст Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА), пише УНН з посиланням на ФБУ та команду українця "Юта Джаз".

Деталі

У НБА Святослав Михайлюк став найрезультативнішим гравцем Юти в програному матчі Детройту 103:114. Українець вже традиційно для цього сезону ввосьме вийшов у старті, зіграв 36 хвилин, за які набрав 28 очок (4/5 двоочкові, 6/11 триочкові, 2/3 штрафні), зробив 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення при 1 фолі та 1 втраті.

"Святослав повернувся на свою стару позицію та встановив новий особистий рекорд – 28 влучань! (не кажучи вже про те, що повторив свій особистий рекорд – 6 триочкових)", - повідомили у команді українця у X.

Юлія Шрамко

