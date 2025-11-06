Украинец Михайлюк установил личный рекорд по очкам в НБА
Киев • УНН
Святослав Михайлюк набрал 28 очков в матче НБА за «Юту», став самым результативным игроком команды. Он вышел в старте и сыграл 36 минут.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк установил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пишет УНН со ссылкой на ФБУ и команду украинца "Юта Джаз".
Детали
В НБА Святослав Михайлюк стал самым результативным игроком Юты в проигранном матче Детройту 103:114. Украинец уже традиционно для этого сезона в восьмой раз вышел в старте, сыграл 36 минут, за которые набрал 28 очков (4/5 двухочковые, 6/11 трехочковые, 2/3 штрафные), сделал 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват при 1 фоле и 1 потере.
"Святослав вернулся на свою старую позицию и установил новый личный рекорд – 28 попаданий! (не говоря уже о том, что повторил свой личный рекорд – 6 трехочковых)", - сообщили в команде украинца в X.