Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс став найкращим спортсменом Європи у 2025 році
Київ • УНН
Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс виграв 68-му премію "Найкращий спортсмен Європи", набравши 184 бали. Український боксер Олександр Усик посів 14-15 місце з 16 балами.
Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс став переможцем 68-ї щорічної премії "Найкращий спортсмен Європи", організованої Польським агентством преси (PAP), пише УНН.
За результатами голосування 23 провідних інформаційних агентств континенту дворазовий олімпійський чемпіон набрав 184 бали. 2025 рік став для Дюплантіса тріумфальним завдяки черговому світовому рекорду на позначці 6,30 метра.
Україна також отримала представників у списку найкращих завдяки боксеру Олександру Усику. Чемпіон світу у надважкій вазі набрав 16 очок, розділивши 14-15 місце з легендарним норвезьким біатлоністом Йоганнесом Бо, який завершив кар'єру. Варто зазначити, що у поточному рейтингу було відзначено 62 атлетів у 22 видах спорту, причому найбільшу кількість номінантів делегували футбол, легка атлетика та баскетбол. Серед жінок найвищу позицію посіла нідерландська бігунка Фемке Бол, яка з 76 балами зупинилася на четвертій сходинці загального заліку.
Топ-10 спортсменів Європи
1. Арман Дюплантіс (Швеція, легка атлетика), 184 бали
2. Карлос Алькарас (Іспанія, теніс), 143 бали
3. Тадей Погачар (Словенія, велоспорт), 134 бали
4. Фемке Бол (Нідерланди, легка атлетика), 76 балів
5. Усман Дембеле (Франція, футбол), 70 балів
6. Ландо Норріс (Велика Британія, Формула-1), 68 балів
7. Яннік Сіннер (Італія, теніс), 57 балів
8. Аріна Сабаленка (–, теніс), 56 балів
9. Марко Одерматт (Швейцарія, гірськолижний спорт), 45 балів
10.Йоганнес Глесфлот Клебо | (Норвегія, лижні перегони), 29 балів