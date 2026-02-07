$43.140.00
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 4718 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 12813 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 26729 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 40977 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 35727 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 29704 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 39037 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15652 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 38232 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Росія надсилає сигнали США щодо визнання Криму російським. Україна не підтримуватиме домовленості, що суперечать Конституції.

Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським

росія дає сигнали США щодо визнання Криму російським, бо розуміє, що Україна цього не зробить. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляють українські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Я вважаю, що скоріш за все росія дає сигнал Америці - визнайте Крим. Розуміючи, що Україна не визнає. І розуміючи, що Україна має вплив в європейському сегменті

- сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не буде підтримувати домовленості, які суперечать Конституції України або українському законодавству.

Навіть якщо йдеться про компроміси, вони все одно повинні бути справедливими. Так, напевно, деякі речі у відносинах США і росії нас не стосуються. Але якщо зачіпають якимось чином наші національні інтереси, український народ, наші території - то ми хотіли би бачити це, щоб потім не було проблем, і це точно не має відбуватись всупереч інтересам українців

- додав Зеленський.

Нагадаємо

кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції.

Євген Устименко

