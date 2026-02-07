Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Росія надсилає сигнали США щодо визнання Криму російським. Україна не підтримуватиме домовленості, що суперечать Конституції.
росія дає сигнали США щодо визнання Криму російським, бо розуміє, що Україна цього не зробить. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляють українські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Я вважаю, що скоріш за все росія дає сигнал Америці - визнайте Крим. Розуміючи, що Україна не визнає. І розуміючи, що Україна має вплив в європейському сегменті
Він додав, що Україна не буде підтримувати домовленості, які суперечать Конституції України або українському законодавству.
Навіть якщо йдеться про компроміси, вони все одно повинні бути справедливими. Так, напевно, деякі речі у відносинах США і росії нас не стосуються. Але якщо зачіпають якимось чином наші національні інтереси, український народ, наші території - то ми хотіли би бачити це, щоб потім не було проблем, і це точно не має відбуватись всупереч інтересам українців
Нагадаємо
кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції.