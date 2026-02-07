$43.140.00
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
10:00 • 5966 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 13323 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 27230 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 41489 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 36054 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 29852 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 39370 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 12:09 • 15693 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 38495 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
публикации
Эксклюзивы
Делают это, потому что понимают, что Украина не признает: Зеленский о требованиях рф признать Крым российским

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия посылает сигналы США о признании Крыма российским. Украина не будет поддерживать договоренности, противоречащие Конституции.

Делают это, потому что понимают, что Украина не признает: Зеленский о требованиях рф признать Крым российским

россия подает сигналы США о признании Крыма российским, потому что понимает, что Украина этого не сделает. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщают украинские СМИ, передает УНН.

Детали

Я считаю, что скорее всего россия дает сигнал Америке - признайте Крым. Понимая, что Украина не признает. И понимая, что Украина имеет влияние в европейском сегменте

- сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не будет поддерживать договоренности, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству.

Даже если речь идет о компромиссах, они все равно должны быть справедливыми. Да, наверное, некоторые вещи в отношениях США и россии нас не касаются. Но если затрагивают каким-то образом наши национальные интересы, украинский народ, наши территории - то мы хотели бы видеть это, чтобы потом не было проблем, и это точно не должно происходить вопреки интересам украинцев

- добавил Зеленский.

Напомним

кремль продолжает отвергать любые существенные гарантии безопасности, которые бы защитили Украину от полной дипломатической или военной капитуляции.

Евгений Устименко

