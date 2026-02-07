Делают это, потому что понимают, что Украина не признает: Зеленский о требованиях рф признать Крым российским
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что россия посылает сигналы США о признании Крыма российским. Украина не будет поддерживать договоренности, противоречащие Конституции.
россия подает сигналы США о признании Крыма российским, потому что понимает, что Украина этого не сделает. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщают украинские СМИ, передает УНН.
Детали
Я считаю, что скорее всего россия дает сигнал Америке - признайте Крым. Понимая, что Украина не признает. И понимая, что Украина имеет влияние в европейском сегменте
Он добавил, что Украина не будет поддерживать договоренности, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству.
Даже если речь идет о компромиссах, они все равно должны быть справедливыми. Да, наверное, некоторые вещи в отношениях США и россии нас не касаются. Но если затрагивают каким-то образом наши национальные интересы, украинский народ, наши территории - то мы хотели бы видеть это, чтобы потом не было проблем, и это точно не должно происходить вопреки интересам украинцев
Напомним
кремль продолжает отвергать любые существенные гарантии безопасности, которые бы защитили Украину от полной дипломатической или военной капитуляции.