20:03 • 7158 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
19:34 • 13895 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 15847 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 15555 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 16253 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 16713 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 38239 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 37728 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 98048 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 49645 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал лучшим спортсменом Европы в 2025 году

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл 68-ю премию "Лучший спортсмен Европы", набрав 184 балла. Украинский боксер Александр Усик занял 14-15 место с 16 баллами.

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал лучшим спортсменом Европы в 2025 году

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал победителем 68-й ежегодной премии "Лучший спортсмен Европы", организованной Польским агентством печати (PAP), пишет УНН.

По результатам голосования 23 ведущих информационных агентств континента двукратный олимпийский чемпион набрал 184 балла. 2025 год стал для Дюплантиса триумфальным благодаря очередному мировому рекорду на отметке 6,30 метра.

Украина также получила представителей в списке лучших благодаря боксеру Александру Усику. Чемпион мира в супертяжелом весе набрал 16 очков, разделив 14-15 место с легендарным норвежским биатлонистом Йоханнесом Бо, который завершил карьеру. Стоит отметить, что в текущем рейтинге было отмечено 62 атлета в 22 видах спорта, причем наибольшее количество номинантов делегировали футбол, легкая атлетика и баскетбол. Среди женщин наивысшую позицию заняла нидерландская бегунья Фемке Бол, которая с 76 баллами остановилась на четвертой строчке общего зачета.

Топ-10 спортсменов Европы

1.     Арман Дюплантис (Швеция, легкая атлетика), 184 балла

2.    Карлос Алькарас (Испания, теннис), 143 балла

3.    Тадей Погачар (Словения, велоспорт), 134 балла

4.    Фемке Бол (Нидерланды, легкая атлетика), 76 баллов

5.    Усман Дембеле (Франция, футбол), 70 баллов

6.    Ландо Норрис (Великобритания, Формула-1), 68 баллов

7.     Янник Синнер (Италия, теннис), 57 баллов

8.    Арина Сабаленка (–, теннис), 56 баллов

9.    Марко Одерматт (Швейцария, горнолыжный спорт), 45 баллов

10.Йоханнес Хёсфлот Клебо | (Норвегия, лыжные гонки), 29 баллов

Евгений Царенко

Спорт
Швейцария
Словения
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Испания
Нидерланды
Украина