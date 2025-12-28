Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал лучшим спортсменом Европы в 2025 году
Киев • УНН
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл 68-ю премию "Лучший спортсмен Европы", набрав 184 балла. Украинский боксер Александр Усик занял 14-15 место с 16 баллами.
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал победителем 68-й ежегодной премии "Лучший спортсмен Европы", организованной Польским агентством печати (PAP), пишет УНН.
По результатам голосования 23 ведущих информационных агентств континента двукратный олимпийский чемпион набрал 184 балла. 2025 год стал для Дюплантиса триумфальным благодаря очередному мировому рекорду на отметке 6,30 метра.
Украина также получила представителей в списке лучших благодаря боксеру Александру Усику. Чемпион мира в супертяжелом весе набрал 16 очков, разделив 14-15 место с легендарным норвежским биатлонистом Йоханнесом Бо, который завершил карьеру. Стоит отметить, что в текущем рейтинге было отмечено 62 атлета в 22 видах спорта, причем наибольшее количество номинантов делегировали футбол, легкая атлетика и баскетбол. Среди женщин наивысшую позицию заняла нидерландская бегунья Фемке Бол, которая с 76 баллами остановилась на четвертой строчке общего зачета.
Топ-10 спортсменов Европы
1. Арман Дюплантис (Швеция, легкая атлетика), 184 балла
2. Карлос Алькарас (Испания, теннис), 143 балла
3. Тадей Погачар (Словения, велоспорт), 134 балла
4. Фемке Бол (Нидерланды, легкая атлетика), 76 баллов
5. Усман Дембеле (Франция, футбол), 70 баллов
6. Ландо Норрис (Великобритания, Формула-1), 68 баллов
7. Янник Синнер (Италия, теннис), 57 баллов
8. Арина Сабаленка (–, теннис), 56 баллов
9. Марко Одерматт (Швейцария, горнолыжный спорт), 45 баллов
10.Йоханнес Хёсфлот Клебо | (Норвегия, лыжные гонки), 29 баллов