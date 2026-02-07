Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго
Київ • УНН
Міненерго повідомило про катастрофічний стан енергомережі столичного регіону після нічної атаки. Мешканці Києва отримують світло лише на 1,5-2 години на добу, тому розгортають додаткові пункти незламності.
У Міністерстві енергетики відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, присвячене катастрофічному стану енергомережі столичного регіону. Про це пише УНН.
Деталі
Нічна атака створила значний дефіцит електроенергії, який наразі неможливо перекрити наявними ресурсами. У Києві ситуація з енергозабезпеченням є однією з найскладніших: мешканці отримують світло лише на короткі проміжки часу – від півтори до двох годин на добу. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, намагаючись збалансувати систему та не допустити її повного колапсу.
Через критичний стан мереж найближчі дні для мешканців столиці та Київщини будуть важкими. У Міненерго застерігають, що швидке відновлення стабільного графіка наразі неможливе через масштаб пошкоджень інфраструктури, що забезпечує видачу потужності з АЕС.
Розгортання опорних пунктів незламності
Для підтримки містян міська влада розпочала розгортання додаткових опорних пунктів незламності в кожному районі Києва. Ці об'єкти мають забезпечити людей теплом, зв'язком та можливістю підзарядити пристрої в умовах тривалих відключень. Енергетики продовжують відновлювальні роботи на всіх пошкоджених високовольтних об'єктах, проте процес ускладнюється значним обсягом руйнувань.
Влада закликає громадян до розуміння та максимальної ощадливості в ті рідкісні години, коли електроенергія з'являється в оселях. Наразі всі зусилля спрямовані на те, щоб якнайшвидше повернути мінімально необхідний рівень тепло- та водопостачання споживачам.
