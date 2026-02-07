$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 6696 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 12340 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 13241 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 18259 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 31592 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 44566 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 39186 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30871 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 43339 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 16062 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Міненерго повідомило про катастрофічний стан енергомережі столичного регіону після нічної атаки. Мешканці Києва отримують світло лише на 1,5-2 години на добу, тому розгортають додаткові пункти незламності.

У Міністерстві енергетики відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, присвячене катастрофічному стану енергомережі столичного регіону. Про це пише УНН.

Деталі

Нічна атака створила значний дефіцит електроенергії, який наразі неможливо перекрити наявними ресурсами. У Києві ситуація з енергозабезпеченням є однією з найскладніших: мешканці отримують світло лише на короткі проміжки часу – від півтори до двох годин на добу. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, намагаючись збалансувати систему та не допустити її повного колапсу.

Через критичний стан мереж найближчі дні для мешканців столиці та Київщини будуть важкими. У Міненерго застерігають, що швидке відновлення стабільного графіка наразі неможливе через масштаб пошкоджень інфраструктури, що забезпечує видачу потужності з АЕС.

Розгортання опорних пунктів незламності

Для підтримки містян міська влада розпочала розгортання додаткових опорних пунктів незламності в кожному районі Києва. Ці об'єкти мають забезпечити людей теплом, зв'язком та можливістю підзарядити пристрої в умовах тривалих відключень. Енергетики продовжують відновлювальні роботи на всіх пошкоджених високовольтних об'єктах, проте процес ускладнюється значним обсягом руйнувань.

Влада закликає громадян до розуміння та максимальної ощадливості в ті рідкісні години, коли електроенергія з'являється в оселях. Наразі всі зусилля спрямовані на те, щоб якнайшвидше повернути мінімально необхідний рівень тепло- та водопостачання споживачам.

