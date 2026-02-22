Вибухи в рф 22 лютого - під ударом опинились саратов і енгельс

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 лютого, 00:48 • 16388 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 28585 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 25749 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 43458 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 40907 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 37260 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 35793 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28616 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25059 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28911 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.7м/с
65%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo21 лютого, 22:57 • 17044 перегляди
NASA знову скасувала березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети21 лютого, 23:57 • 6210 перегляди
Репутація дружини експринца Ендрю остаточно зруйнована через нові викриття її зв'язків з Епштейном22 лютого, 02:16 • 4796 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет04:19 • 17261 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей04:37 • 10002 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 58719 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 68171 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 78655 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 91991 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 129923 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Віктор Орбан
Ярослав Качинський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Львів
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 26097 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 29246 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 30479 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 22499 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 25068 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Ракетна система С-400

Вибухи в рф 22 лютого - під ударом опинились саратов і енгельс

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У ніч на 22 лютого над саратовом та енгельсом пролунало близько 10 вибухів, оголошено повітряну тривогу. З аеродрому "Енгельс" підняли бомбардувальник Ту-160.

Вибухи в рф 22 лютого - під ударом опинились саратов і енгельс

У ніч на 22 лютого у росії лунали вибухи - близько 10 вибухів прогриміло над саратовом і енгельсом. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

За даними "медіа" країни-агресора, було оголошено повітряну тривогу, з аеродрому "Енгельс" у небо підняли бомбардувальник Ту-160.

У саратові було запроваджено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден. росіяни повідомляли про атаку БПЛА, по яких намагалася працювати ППО.

Також було зафіксовано виліт ще одного стратегічного бомбардувальника Ту-160 із аеродрому "Українка" в амурській області рф.

Нагадаємо

В ніч на 22 лютого росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. ППО збила 33 ракети і 274 безпілотники, зафіксовано влучання на 5 локаціях.

За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж останньої доби було зафіксовано 138 бойових зіткнень, під час яких ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб.

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
Повітряна тривога
Війна в Україні
Сутички
Ту-160
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна