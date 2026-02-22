Вибухи в рф 22 лютого - під ударом опинились саратов і енгельс
Київ • УНН
У ніч на 22 лютого над саратовом та енгельсом пролунало близько 10 вибухів, оголошено повітряну тривогу. З аеродрому "Енгельс" підняли бомбардувальник Ту-160.
У ніч на 22 лютого у росії лунали вибухи - близько 10 вибухів прогриміло над саратовом і енгельсом. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
За даними "медіа" країни-агресора, було оголошено повітряну тривогу, з аеродрому "Енгельс" у небо підняли бомбардувальник Ту-160.
У саратові було запроваджено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден. росіяни повідомляли про атаку БПЛА, по яких намагалася працювати ППО.
Також було зафіксовано виліт ще одного стратегічного бомбардувальника Ту-160 із аеродрому "Українка" в амурській області рф.
Нагадаємо
В ніч на 22 лютого росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. ППО збила 33 ракети і 274 безпілотники, зафіксовано влучання на 5 локаціях.
За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж останньої доби було зафіксовано 138 бойових зіткнень, під час яких ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб.