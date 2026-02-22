$43.270.00
22 февраля, 00:48 • 16638 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 29000 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 26000 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 43934 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 41558 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 37372 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 35896 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 28671 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25102 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28961 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Взрывы в рф 22 февраля - под ударом оказались саратов и энгельс

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В ночь на 22 февраля над саратовом и энгельсом прозвучало около 10 взрывов, объявлена воздушная тревога. С аэродрома "энгельс" подняли бомбардировщик Ту-160.

Взрывы в рф 22 февраля - под ударом оказались саратов и энгельс

В ночь на 22 февраля в россии раздавались взрывы - около 10 взрывов прогремело над саратовом и энгельсом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

По данным "медиа" страны-агрессора, была объявлена воздушная тревога, с аэродрома "энгельс" в небо подняли бомбардировщик Ту-160.

В саратове были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. россияне сообщали об атаке БПЛА, по которым пыталась работать ПВО.

Также был зафиксирован вылет еще одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Украинка" в амурской области рф.

Напомним

В ночь на 22 февраля россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. ПВО сбила 33 ракеты и 274 беспилотника, зафиксированы попадания на 5 локациях.

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки было зафиксировано 138 боевых столкновений, во время которых враг активно применял авиацию, сбросив 280 управляемых авиабомб.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Война в Украине
Столкновения
Ту-160
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина