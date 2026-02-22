Взрывы в рф 22 февраля - под ударом оказались саратов и энгельс
Киев • УНН
В ночь на 22 февраля над саратовом и энгельсом прозвучало около 10 взрывов, объявлена воздушная тревога. С аэродрома "энгельс" подняли бомбардировщик Ту-160.
В ночь на 22 февраля в россии раздавались взрывы - около 10 взрывов прогремело над саратовом и энгельсом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
По данным "медиа" страны-агрессора, была объявлена воздушная тревога, с аэродрома "энгельс" в небо подняли бомбардировщик Ту-160.
В саратове были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. россияне сообщали об атаке БПЛА, по которым пыталась работать ПВО.
Также был зафиксирован вылет еще одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Украинка" в амурской области рф.
Напомним
В ночь на 22 февраля россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. ПВО сбила 33 ракеты и 274 беспилотника, зафиксированы попадания на 5 локациях.
По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки было зафиксировано 138 боевых столкновений, во время которых враг активно применял авиацию, сбросив 280 управляемых авиабомб.