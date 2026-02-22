$43.270.00
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 3992 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
09:06 • 12336 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 28242 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 39318 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 35339 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 57671 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 58615 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40560 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37722 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Озброєного чоловіка застрелили співробітники Секретної служби США після проникнення в резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Інцидент стався вранці 22 лютого, коли Трамп був у Білому домі.

Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений

Озброєного чоловіка було застрелено співробітниками Секретної служби США після того, як він проник у захищений периметр резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, що належить президенту США Дональду Трампу. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

За інформацією Секретної служби, інцидент стався вранці 22 лютого. Чоловіка помітили біля північної брами маєтку. За повідомленням правоохоронців, при ньому був предмет, схожий на рушницю, а також каністра з паливом.

Чоловіка застрелили співробітники Секретної служби спільно з представником офісу шерифа округу Палм-Біч. Його особу наразі не розголошують.

У момент інциденту Дональд Трамп перебував у Білому домі у Вашингтоні і не знаходився у своїй резиденції у Флориді.

Правоохоронні органи пообіцяли оприлюднити додаткові деталі після завершення перевірки обставин події.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про підвищення мит до 15% для всіх країн. Він також зазначив, що незабаром тарифи можуть зрости ще більше.

Андрій Тимощенков

