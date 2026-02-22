Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений
Київ • УНН
Озброєного чоловіка застрелили співробітники Секретної служби США після проникнення в резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Інцидент стався вранці 22 лютого, коли Трамп був у Білому домі.
Озброєного чоловіка було застрелено співробітниками Секретної служби США після того, як він проник у захищений периметр резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, що належить президенту США Дональду Трампу. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
За інформацією Секретної служби, інцидент стався вранці 22 лютого. Чоловіка помітили біля північної брами маєтку. За повідомленням правоохоронців, при ньому був предмет, схожий на рушницю, а також каністра з паливом.
Чоловіка застрелили співробітники Секретної служби спільно з представником офісу шерифа округу Палм-Біч. Його особу наразі не розголошують.
У момент інциденту Дональд Трамп перебував у Білому домі у Вашингтоні і не знаходився у своїй резиденції у Флориді.
Правоохоронні органи пообіцяли оприлюднити додаткові деталі після завершення перевірки обставин події.
Нагадаємо
