Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Вооруженный мужчина был застрелен сотрудниками Секретной службы США после проникновения в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Инцидент произошел утром 22 февраля, когда Трамп находился в Белом доме.

Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен

Вооруженный мужчина был застрелен сотрудниками Секретной службы США после того, как он проник в защищенный периметр резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

По информации Секретной службы, инцидент произошел утром 22 февраля. Мужчину заметили у северных ворот поместья. По сообщению правоохранителей, при нем был предмет, похожий на ружье, а также канистра с топливом.

Мужчину застрелили сотрудники Секретной службы совместно с представителем офиса шерифа округа Палм-Бич. Его личность пока не разглашается.

В момент инцидента Дональд Трамп находился в Белом доме в Вашингтоне и не находился в своей резиденции во Флориде.

Правоохранительные органы пообещали обнародовать дополнительные детали после завершения проверки обстоятельств происшествия.

Напомним

Дональд Трамп заявил о повышении пошлин до 15% для всех стран. Он также отметил, что вскоре тарифы могут вырасти еще больше.

Андрей Тимощенков

