Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен
Киев • УНН
Вооруженный мужчина был застрелен сотрудниками Секретной службы США после проникновения в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Инцидент произошел утром 22 февраля, когда Трамп находился в Белом доме.
Вооруженный мужчина был застрелен сотрудниками Секретной службы США после того, как он проник в защищенный периметр резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
По информации Секретной службы, инцидент произошел утром 22 февраля. Мужчину заметили у северных ворот поместья. По сообщению правоохранителей, при нем был предмет, похожий на ружье, а также канистра с топливом.
Мужчину застрелили сотрудники Секретной службы совместно с представителем офиса шерифа округа Палм-Бич. Его личность пока не разглашается.
В момент инцидента Дональд Трамп находился в Белом доме в Вашингтоне и не находился в своей резиденции во Флориде.
Правоохранительные органы пообещали обнародовать дополнительные детали после завершения проверки обстоятельств происшествия.
Напомним
