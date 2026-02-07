Україна отримала 300 генераторів на 417 тисяч євро від SECI: які соціальні об'єкти і міста у пріорітеті
Київ • УНН
Україна отримала 300 генераторів загальною потужністю 1650 кВт на суму понад 417 тисяч євро від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI). Обладнання розподілять між Києвом, Одесою, Сумами, Миколаєвом, Херсоном та Львовом для соціальних установ.
Україна отримала у межах підтримки від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) 300 генераторів із загальною потужністю 1 650 кВт та вартістю на суму у понад 417 000 євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Деталі
Як зазначив глава відомства Олексій Кулеба, обладнання вже передається у регіони, які найбільше потребують резервного живлення через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів.
Генератори отримають наступні міста:
- Київ - 100 штук;
- Одеса, Суми і Миколаїв - по 50 штук на кожне місто;
- Херсон - 40 штук;
- Львів - 10 штук.
Їх отримають лікарні, пологові будинки, дитячі садочки, школи та інші соціальні установи.
Поставка стала результатом домовленостей між Мінрозвитку та Ініціативою співробітництва Південно-Східної Європи (SECI). Участь у передачі обладнання взяли заступник Міністра Артем Рибченко та виконавчий координатор SECI Майкл Фазекас
Додатково
Ініціатива співробітництва Південно-Східної Європи (SECI) - це багатостороння регіональна ініціатива 29 держав, започаткована Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом у 1996 році. SECI розробляє сталі економічні стратегії для регіону та зосереджується на програмах і проєктах транскордонного співробітництва у сферах розвитку інфраструктури, торгівлі, транспорту, безпеки, енергетики, довкілля та приватного сектору.
Нагадаємо
