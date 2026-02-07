Україна отримала 300 генераторів на 417 тисяч євро від SECI: які соціальні об'єкти і міста у пріорітеті

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 614 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
10:29 • 4630 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 8136 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 14223 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 28090 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 42334 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 36717 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30166 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 40020 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15776 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.4м/с
89%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині7 лютого, 04:07 • 14124 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України7 лютого, 04:30 • 23269 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 16596 перегляди
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки7 лютого, 07:07 • 6962 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 08:31 • 10582 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 16659 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 40019 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 36801 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 38944 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 49938 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Прокудін Олександр Сергійович
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Харків
Вінниця
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 12124 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 26259 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 28702 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 37691 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 40781 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Х-101
БМ-27 «Ураган»

Україна отримала 300 генераторів на 417 тисяч євро від SECI: які соціальні об'єкти і міста у пріорітеті

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Україна отримала 300 генераторів загальною потужністю 1650 кВт на суму понад 417 тисяч євро від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI). Обладнання розподілять між Києвом, Одесою, Сумами, Миколаєвом, Херсоном та Львовом для соціальних установ.

Україна отримала 300 генераторів на 417 тисяч євро від SECI: які соціальні об'єкти і міста у пріорітеті
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Україна отримала у межах підтримки від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) 300 генераторів із загальною потужністю 1 650 кВт та вартістю на суму у понад 417 000 євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Як зазначив глава відомства Олексій Кулеба, обладнання вже передається у регіони, які найбільше потребують резервного живлення через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів.

Генератори отримають наступні міста:

  • Київ - 100 штук;
    • Одеса, Суми і Миколаїв - по 50 штук на кожне місто;
      • Херсон - 40 штук;
        • Львів - 10 штук.

          Їх отримають лікарні, пологові будинки, дитячі садочки, школи та інші соціальні установи.

          Поставка стала результатом домовленостей між Мінрозвитку та Ініціативою співробітництва Південно-Східної Європи (SECI). Участь у передачі обладнання взяли заступник Міністра Артем Рибченко та виконавчий координатор SECI Майкл Фазекас

          - заявили в Мінрозвитку громад.

          Додатково

          Ініціатива співробітництва Південно-Східної Європи (SECI) - це багатостороння регіональна ініціатива 29 держав, започаткована Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом у 1996 році. SECI розробляє сталі економічні стратегії для регіону та зосереджується на програмах і проєктах транскордонного співробітництва у сферах розвитку інфраструктури, торгівлі, транспорту, безпеки, енергетики, довкілля та приватного сектору.

          Нагадаємо

          Президент України Володимир Зеленський провів селектор, де заслухав доповіді з усіх областей після масованого російського удару 7 лютого.

          Євген Устименко

          СуспільствоНовини Світу
          Техніка
          Енергетика
          Війна в Україні
          Відключення світла
          Блекаут 
          Електроенергія
          благодійність
          Європейський Союз
          Володимир Зеленський
          Сполучені Штати Америки
          Україна
          Львів
          Миколаїв
          Одеса
          Херсон
          Суми
          Київ