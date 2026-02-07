$43.140.00
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
10:00 • 8006 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 14167 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 28037 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 42276 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 36656 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30148 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 39974 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 12:09 • 15771 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 38919 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Украина получила 300 генераторов на 417 тысяч евро от SECI: какие социальные объекты и города в приоритете

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Украина получила 300 генераторов общей мощностью 1650 кВт на сумму более 417 тысяч евро от Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI). Оборудование распределят между Киевом, Одессой, Сумами, Николаевом, Херсоном и Львовом для социальных учреждений.

Украина получила 300 генераторов на 417 тысяч евро от SECI: какие социальные объекты и города в приоритете
Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Украина получила в рамках поддержки от Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI) 300 генераторов общей мощностью 1 650 кВт и стоимостью на сумму более 417 000 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Подробности

Как отметил глава ведомства Алексей Кулеба, оборудование уже передается в регионы, которые больше всего нуждаются в резервном питании из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских ударов.

Генераторы получат следующие города:

  • Киев - 100 штук;
    • Одесса, Сумы и Николаев - по 50 штук на каждый город;
      • Херсон - 40 штук;
        • Львов - 10 штук.

          Их получат больницы, родильные дома, детские сады, школы и другие социальные учреждения.

          Поставка стала результатом договоренностей между Минразвития и Инициативой сотрудничества Юго-Восточной Европы (SECI). Участие в передаче оборудования приняли заместитель Министра Артем Рыбченко и исполнительный координатор SECI Майкл Фазекас

          - заявили в Минразвития общин.

          Дополнительно

          Инициатива сотрудничества Юго-Восточной Европы (SECI) - это многосторонняя региональная инициатива 29 государств, начатая Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом в 1996 году. SECI разрабатывает устойчивые экономические стратегии для региона и сосредоточивается на программах и проектах трансграничного сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, торговли, транспорта, безопасности, энергетики, окружающей среды и частного сектора.

          Напомним

          Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор, где заслушал доклады из всех областей после массированного российского удара 7 февраля.

          Евгений Устименко

