Украина получила 300 генераторов на 417 тысяч евро от SECI: какие социальные объекты и города в приоритете
Киев • УНН
Украина получила 300 генераторов общей мощностью 1650 кВт на сумму более 417 тысяч евро от Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI). Оборудование распределят между Киевом, Одессой, Сумами, Николаевом, Херсоном и Львовом для социальных учреждений.
Украина получила в рамках поддержки от Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI) 300 генераторов общей мощностью 1 650 кВт и стоимостью на сумму более 417 000 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Подробности
Как отметил глава ведомства Алексей Кулеба, оборудование уже передается в регионы, которые больше всего нуждаются в резервном питании из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских ударов.
Генераторы получат следующие города:
- Киев - 100 штук;
- Одесса, Сумы и Николаев - по 50 штук на каждый город;
- Херсон - 40 штук;
- Львов - 10 штук.
Их получат больницы, родильные дома, детские сады, школы и другие социальные учреждения.
Поставка стала результатом договоренностей между Минразвития и Инициативой сотрудничества Юго-Восточной Европы (SECI). Участие в передаче оборудования приняли заместитель Министра Артем Рыбченко и исполнительный координатор SECI Майкл Фазекас
Дополнительно
Инициатива сотрудничества Юго-Восточной Европы (SECI) - это многосторонняя региональная инициатива 29 государств, начатая Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом в 1996 году. SECI разрабатывает устойчивые экономические стратегии для региона и сосредоточивается на программах и проектах трансграничного сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, торговли, транспорта, безопасности, энергетики, окружающей среды и частного сектора.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор, где заслушал доклады из всех областей после массированного российского удара 7 февраля.