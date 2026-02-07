Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу
Київ • УНН
8 лютого Укренерго запроваджує графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Причиною дефіциту є наслідки ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах.
Компанія "Укренерго" повідомила, що у неділю, 8 лютого, в Україні діятимуть обмеження електропостачання. Протягом усієї доби по всій країні запроваджуються графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це пише УНН.
Деталі
Через значні пошкодження інфраструктури внаслідок останніх атак рф, у низці областей продовжать діяти аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати систему та перейти до планових графіків у всіх регіонах. Головною причиною дефіциту залишаються наслідки ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах.
Точний час вимкнень за адресами можна знайти на сайтах місцевих обленерго. Оскільки ситуація в енергосистемі динамічна, обсяги обмежень можуть змінюватися. Громадян закликають до максимальної ощадливості: не вмикайте одночасно кілька потужних приладів, коли з’являється світло, щоб уникнути нових аварій у мережі.
Гафік обмежень та відключень електроенергії у кожному окремому регіоні можна побачити у нас на сайті.