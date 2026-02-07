$43.140.00
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 13892 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 14450 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 19432 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 32503 перегляди
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 45248 перегляди
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 39963 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31115 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 44297 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09 • 16154 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу

Київ • УНН

 • 58 перегляди

8 лютого Укренерго запроваджує графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Причиною дефіциту є наслідки ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах.

Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу

Компанія "Укренерго" повідомила, що у неділю, 8 лютого, в Україні діятимуть обмеження електропостачання. Протягом усієї доби по всій країні запроваджуються графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це пише УНН.

Деталі

Через значні пошкодження інфраструктури внаслідок останніх атак рф, у низці областей продовжать діяти аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати систему та перейти до планових графіків у всіх регіонах. Головною причиною дефіциту залишаються наслідки ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах.

Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго07.02.26, 19:17 • 1584 перегляди

Точний час вимкнень за адресами можна знайти на сайтах місцевих обленерго. Оскільки ситуація в енергосистемі динамічна, обсяги обмежень можуть змінюватися. Громадян закликають до максимальної ощадливості: не вмикайте одночасно кілька потужних приладів, коли з'являється світло, щоб уникнути нових аварій у мережі.

Гафік обмежень та відключень електроенергії у кожному окремому регіоні можна побачити у нас на сайті

Степан Гафтко

