Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК

$43.270.00
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
08:00 • 1594 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 15254 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 27109 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 22498 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 27862 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 26598 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 22992 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 26124 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 48165 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15692 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.2м/с
71%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Авіаносець США Gerald Ford увійшов у Середземне море для підготовки удару по Ірану20 лютого, 22:58 • 6242 перегляди
Банки рф скорочують програми лояльності та виплати кешбеку через кризу в економіці – СЗРУ20 лютого, 23:37 • 3366 перегляди
Мерц підтвердив беззастережну підтримку України та закликав ЄС говорити з агресором мовою сили21 лютого, 00:00 • 4430 перегляди
Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного судуPhoto21 лютого, 00:13 • 14159 перегляди
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням04:48 • 5732 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 28242 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 37517 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 48162 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 66493 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 103549 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Іран
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto08:33 • 162 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю07:37 • 1558 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 10198 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 12938 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 18684 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Золото

Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК

Київ • УНН

 • 4 перегляди

В Одеській області ворог вночі здійснив атаку на енергетичний об'єкт ДТЕК, що призвело до значних руйнувань. Ремонтні роботи триватимуть довго, але енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК

росія знову атакувала об'єкт енергетики в Одеській області, руйнування значні, на ремонт потрібен тривалий час, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у суботу, пише УНН

Одещина: ворог вночі знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану

- повідомили у ДТЕК.

рф атакувала Одесу і район, є пошкодження в енергетиці і постраждалі21.02.26, 08:36 • 2384 перегляди

Як вказали в компанії, "зараз працюємо на місці: розбираємо завали". "Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - зазначили у ДТЕК.

На Одещині заживили критичну інфраструктуру та повернули світло у частині Одеси - ДТЕК20.02.26, 13:19 • 2998 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК