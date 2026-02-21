Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК
Київ • УНН
В Одеській області ворог вночі здійснив атаку на енергетичний об'єкт ДТЕК, що призвело до значних руйнувань. Ремонтні роботи триватимуть довго, але енергетики працюють над ліквідацією наслідків.
росія знову атакувала об'єкт енергетики в Одеській області, руйнування значні, на ремонт потрібен тривалий час, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у суботу, пише УНН.
Одещина: ворог вночі знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану
Як вказали в компанії, "зараз працюємо на місці: розбираємо завали". "Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - зазначили у ДТЕК.
