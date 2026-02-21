Ночная атака РФ нанесла значительные разрушения объекту энергетики в Одесской области - ДТЭК
Киев • УНН
В Одесской области враг ночью совершил атаку на энергетический объект ДТЭК, что привело к значительным разрушениям. Ремонтные работы продлятся долго, но энергетики работают над ликвидацией последствий.
россия снова атаковала объект энергетики в Одесской области, разрушения значительные, на ремонт потребуется длительное время, сообщили в энергокомпании ДТЭК в субботу, пишет УНН.
Одесская область: враг ночью снова атаковал энергетический объект ДТЭК. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние
Как указали в компании, "сейчас работаем на месте: разбираем завалы". "Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - отметили в ДТЭК.
