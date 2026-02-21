Ночная атака РФ нанесла значительные разрушения объекту энергетики в Одесской области - ДТЭК

$43.270.00
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 1656 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 15280 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 27134 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 22521 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 27879 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 26604 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23001 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 26132 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 48191 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15692 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.2м/с
71%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Авианосец США Gerald Ford вошел в Средиземное море для подготовки удара по Ирану20 февраля, 22:58 • 6396 просмотра
Банки РФ сокращают программы лояльности и выплаты кэшбэка из-за кризиса в экономике – СВР20 февраля, 23:37 • 3436 просмотра
Мерц подтвердил безоговорочную поддержку Украины и призвал ЕС говорить с агрессором языком силы21 февраля, 00:00 • 4574 просмотра
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного судаPhoto21 февраля, 00:13 • 14242 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением04:48 • 5898 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 28266 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 37544 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 48194 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 66516 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 103570 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Вашингтон
Иран
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 200 просмотра
Эрик Дэйн из «Анатомии страсти» дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 1612 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 10213 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 12949 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 18696 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Золото

Ночная атака РФ нанесла значительные разрушения объекту энергетики в Одесской области - ДТЭК

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Одесской области враг ночью совершил атаку на энергетический объект ДТЭК, что привело к значительным разрушениям. Ремонтные работы продлятся долго, но энергетики работают над ликвидацией последствий.

Ночная атака РФ нанесла значительные разрушения объекту энергетики в Одесской области - ДТЭК

россия снова атаковала объект энергетики в Одесской области, разрушения значительные, на ремонт потребуется длительное время, сообщили в энергокомпании ДТЭК в субботу, пишет УНН.

Одесская область: враг ночью снова атаковал энергетический объект ДТЭК. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние

- сообщили в ДТЭК.

рф атаковала Одессу и район, есть повреждения в энергетике и пострадавшие21.02.26, 08:36 • 2402 просмотра

Как указали в компании, "сейчас работаем на месте: разбираем завалы". "Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - отметили в ДТЭК.

В Одесской области запитали критическую инфраструктуру и вернули свет в часть Одессы - ДТЭК20.02.26, 13:19 • 2998 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК