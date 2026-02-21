РФ атаковала Одессу и район, есть повреждения в энергетике и пострадавшие

рф ночью атаковала Одесский район Одесской области, 2 человека пострадали, сообщили в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Ночью враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Повреждены объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. К сожалению, два человека пострадали. Один человек госпитализирован, еще одному помощь оказана на месте - сообщил Кипер.

По данным ГСЧС, спасатели одновременно работали на нескольких локациях.

"Из-за атак врага загорелись и получили разрушения по меньшей мере пять частных домов, четырехквартирный дом, несколько гаражей и легковых автомобилей. В городе частично разрушен лицей, также повреждения получили склады энергетической компании", - указал Кипер.

Как уточнили в ГСЧС, "повреждены склад и объект энергетической инфраструктуры, в лицее - разрушение второго этажа без пожара".

В Одессе, как сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, после вражеской атаки все экстренные службы с ночи работали на местах попаданий. "Пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Лысак в соцсетях о ситуации в Одессе.

Все пожары спасатели оперативно ликвидировали.

На местах происшествий работали психологи ГСЧС.

В Одесской области запитали критическую инфраструктуру и вернули свет в часть Одессы - ДТЭК