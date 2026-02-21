РФ атаковала Одессу и район, есть повреждения в энергетике и пострадавшие

$43.270.03
50.920.34
ukenru
20 февраля, 19:44 • 12768 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 22824 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 19428 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 24982 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 24806 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22111 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 25134 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 45747 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15505 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21577 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0м/с
82%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Страны, которые плохо относятся к США, "заплатят за это" — Трамп20 февраля, 20:39 • 4536 просмотра
Киевлянам не придется платить за отсутствующее отопление в январе, но есть нюансы 20 февраля, 21:00 • 4918 просмотра
Глава ООН по делам беженцев Салих назвал дипломатию единственным путем к завершению войны в Украине20 февраля, 21:26 • 4114 просмотра
В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы20 февраля, 21:38 • 3832 просмотра
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного судаPhoto21 февраля, 00:13 • 12071 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 26272 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 35551 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 45750 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 65008 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 101840 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Али Хаменеи
Николас Мадуро
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Вашингтон
Пентагон
Иран
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 8258 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 11863 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 17735 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 40605 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 43047 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Золото

РФ атаковала Одессу и район, есть повреждения в энергетике и пострадавшие

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Ночью враг атаковал Одесский район дронами, повредив гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Два человека пострадали, один госпитализирован.

РФ атаковала Одессу и район, есть повреждения в энергетике и пострадавшие

рф ночью атаковала Одесский район Одесской области, 2 человека пострадали, сообщили в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Ночью враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Повреждены объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. К сожалению, два человека пострадали. Один человек госпитализирован, еще одному помощь оказана на месте

- сообщил Кипер.

По данным ГСЧС, спасатели одновременно работали на нескольких локациях.

"Из-за атак врага загорелись и получили разрушения по меньшей мере пять частных домов, четырехквартирный дом, несколько гаражей и легковых автомобилей. В городе частично разрушен лицей, также повреждения получили склады энергетической компании", - указал Кипер.

Как уточнили в ГСЧС, "повреждены склад и объект энергетической инфраструктуры, в лицее - разрушение второго этажа без пожара".

В Одессе, как сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, после вражеской атаки все экстренные службы с ночи работали на местах попаданий. "Пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Лысак в соцсетях о ситуации в Одессе.

Все пожары спасатели оперативно ликвидировали.

На местах происшествий работали психологи ГСЧС.

В Одесской области запитали критическую инфраструктуру и вернули свет в часть Одессы - ДТЭК20.02.26, 13:19 • 2948 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Недвижимость
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Олег Кипер
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса