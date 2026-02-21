$43.270.00
20 лютого, 19:44 • 13889 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 25451 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 21204 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 26765 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 25993 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 22595 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 25725 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 47135 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15613 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21675 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
рф атакувала Одесу і район, є пошкодження в енергетиці і постраждалі

Київ • УНН

 • 1560 перегляди

Вночі ворог атакував Одеський район дронами, пошкодивши цивільну та енергетичну інфраструктуру. Двоє людей постраждали, одного госпіталізовано.

рф атакувала Одесу і район, є пошкодження в енергетиці і постраждалі

рф уночі атакувала Одеський район на Одещині, 2 людей постраждали, повідомили у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Уночі ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджено обʼєкти цивільної та енергетичної інфраструктури. На жаль, двоє осіб постраждало. Одну людину госпіталізовано, ще одній допомогу надано на місці

- повідомив Кіпер у соцмережах.

За даними ДСНС, рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях.

"Через атаки ворога спалахнули та зазнали руйнувань щонайменше пʼять приватних будинків, чотириквартирний будинок, кілька гаражів та легкових автомобілів. У місті частково зруйнувано ліцей, також пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії", - вказав Кіпер.

Як уточнили у ДСНС, "пошкоджено склад і об’єкт енергетичної інфраструктури, у ліцеї - руйнування другого поверху без пожежі".

В Одесі, як повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, після ворожої атаки усі екстрені служби від ночі працювали на місцях влучань. "Постраждав чоловік. З опіками його госпіталізували та надають усю необхідну допомогу", - повідомив Лисак у соцмережах про ситуацію в Одесі.

Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. 

На місцях подій працювали психологи ДСНС.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
