рф атакувала Одесу і район, є пошкодження в енергетиці і постраждалі

рф уночі атакувала Одеський район на Одещині, 2 людей постраждали, повідомили у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Уночі ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджено обʼєкти цивільної та енергетичної інфраструктури. На жаль, двоє осіб постраждало. Одну людину госпіталізовано, ще одній допомогу надано на місці - повідомив Кіпер у соцмережах.

За даними ДСНС, рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях.

"Через атаки ворога спалахнули та зазнали руйнувань щонайменше пʼять приватних будинків, чотириквартирний будинок, кілька гаражів та легкових автомобілів. У місті частково зруйнувано ліцей, також пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії", - вказав Кіпер.

Як уточнили у ДСНС, "пошкоджено склад і об’єкт енергетичної інфраструктури, у ліцеї - руйнування другого поверху без пожежі".

В Одесі, як повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, після ворожої атаки усі екстрені служби від ночі працювали на місцях влучань. "Постраждав чоловік. З опіками його госпіталізували та надають усю необхідну допомогу", - повідомив Лисак у соцмережах про ситуацію в Одесі.

Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували.

На місцях подій працювали психологи ДСНС.

На Одещині заживили критичну інфраструктуру та повернули світло у частині Одеси - ДТЕК