На Одещині заживили критичну інфраструктуру та повернули світло у частині Одеси - ДТЕК
Київ • УНН
В Одеській області після атаки рф заживили критичну інфраструктуру та повернули світло понад 30 тис. родин. Без електрики залишаються 68,4 тис. осель через значні пошкодження.
В Одеській області після атаки рф у ніч на 17 лютого заживили критичну інфраструктуру і повернули світло понад 30 тис. родин в Одесі, водночас без електрики досі 68,4 тис. осель, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю, пише УНН.
Після останньої ворожої атаки в ніч з 16 на 17 лютого енергетикам вдалося провести масштабні роботи та повернути живлення об’єктам критичної інфраструктури
Також зазначається, що "вдалося забезпечити світлом 30,5 тис. родин у Київському районі Одеси".
"Тимчасово без електропостачання залишаються 68,4 тис. осель. Пошкодження значні, тому ремонти потребують часу", - вказали у ДТЕК.
"Продовжуємо працювати 24/7, щоб якнайшвидше повернути електрику в усі домівки Одещини", - наголосили у компанії.
Нагадаємо
Раніше сьогодні голова Одеської МВА Сергій Лисак зазначав, що в Одесі ситуація з енергетикою на ранок "залишається складною".