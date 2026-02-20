На Одещині заживили критичну інфраструктуру та повернули світло у частині Одеси - ДТЕК

$43.270.03
Ексклюзив
10:00 • 6302 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 12099 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 42687 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 75727 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 46982 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 79405 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 39761 перегляди
Резонансне інтерв'ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 62994 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32333 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 28177 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС20 лютого, 02:03 • 25234 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 19355 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 21325 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD07:52 • 10595 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 14751 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 6324 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 46520 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 79417 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 63003 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 56709 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Сергій Лисак
Богдан Долінце
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Херсонська область
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 14899 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 21439 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 19467 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 22728 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 33608 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Іскандер (ОТРК)

На Одещині заживили критичну інфраструктуру та повернули світло у частині Одеси - ДТЕК

Київ • УНН

 • 176 перегляди

В Одеській області після атаки рф заживили критичну інфраструктуру та повернули світло понад 30 тис. родин. Без електрики залишаються 68,4 тис. осель через значні пошкодження.

На Одещині заживили критичну інфраструктуру та повернули світло у частині Одеси - ДТЕК

В Одеській області після атаки рф у ніч на 17 лютого заживили критичну інфраструктуру і повернули світло понад 30 тис. родин в Одесі, водночас без електрики досі 68,4 тис. осель, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю, пише УНН.

Після останньої ворожої атаки в ніч з 16 на 17 лютого енергетикам вдалося провести масштабні роботи та повернути живлення об’єктам критичної інфраструктури

- повідомили у ДТЕК.

Також зазначається, що "вдалося забезпечити світлом 30,5 тис. родин у Київському районі Одеси".

"Тимчасово без електропостачання залишаються 68,4 тис. осель. Пошкодження значні, тому ремонти потребують часу", - вказали у ДТЕК.

"Продовжуємо працювати 24/7, щоб якнайшвидше повернути електрику в усі домівки Одещини", - наголосили у компанії.

Нагадаємо

Раніше сьогодні голова Одеської МВА Сергій Лисак зазначав, що в Одесі ситуація з енергетикою на ранок "залишається складною".

Юлія Шрамко

Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сергій Лисак
Одеська область
ДТЕК
Одеса