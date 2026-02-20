На Одещині заживили критичну інфраструктуру та повернули світло у частині Одеси - ДТЕК

В Одеській області після атаки рф у ніч на 17 лютого заживили критичну інфраструктуру і повернули світло понад 30 тис. родин в Одесі, водночас без електрики досі 68,4 тис. осель, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю, пише УНН.

Після останньої ворожої атаки в ніч з 16 на 17 лютого енергетикам вдалося провести масштабні роботи та повернути живлення об’єктам критичної інфраструктури - повідомили у ДТЕК.

Також зазначається, що "вдалося забезпечити світлом 30,5 тис. родин у Київському районі Одеси".

"Тимчасово без електропостачання залишаються 68,4 тис. осель. Пошкодження значні, тому ремонти потребують часу", - вказали у ДТЕК.

"Продовжуємо працювати 24/7, щоб якнайшвидше повернути електрику в усі домівки Одещини", - наголосили у компанії.

Нагадаємо

Раніше сьогодні голова Одеської МВА Сергій Лисак зазначав, що в Одесі ситуація з енергетикою на ранок "залишається складною".