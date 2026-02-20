Атаки рф та негода залишили без світла частину жителів у 7 областях, ситуація в Одесі на ранок залишалася складною

Ворожі атаки залишили без світла жителів у 5 областях, негода - у чотирьох, в окремих регіонах - аварійні відключення, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях - повідомили у Міненерго.

В Одесі ситуація з енергетикою на ранок "залишається складною", вказав голова Одеської МВА Сергій Лисак. "Поки спеціалісти ДТЕК працюють над усуненням наслідків ворожих атак, продовжують цілодобово працювати Пункти незламності. Лише за минулу добу їх відвідало понад 13 тисяч містян, зокрема 5 тисяч скористалися мобільними пунктами обігріву", - повідомив Лисак у соцмережах.

Як зазначили у Міненерго, "через складні погодні умови без електропостачання 40 населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях".

"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, в окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - вказали у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 20 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 2,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина – менший обсяг застосованих заходів обмеження у частині регіонів.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", - зазначили в Укренерго.

