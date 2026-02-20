$43.270.03
50.920.34
Ексклюзив
10:00 • 2698 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 10363 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 40350 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 72912 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 45116 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 76558 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 38987 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 61028 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32136 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27990 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Сергій Лисак
Богдан Долінце
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Херсонська область
Атаки рф та негода залишили без світла частину жителів у 7 областях, ситуація в Одесі на ранок залишалася складною

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Внаслідок бойових дій та негоди знеструмлено споживачів у 9 областях України, зокрема в Одеській області ситуація залишається складною. У більшості регіонів діють погодинні та аварійні відключення, споживання електроенергії зростає.

Атаки рф та негода залишили без світла частину жителів у 7 областях, ситуація в Одесі на ранок залишалася складною

Ворожі атаки залишили без світла жителів у 5 областях, негода - у чотирьох, в окремих регіонах - аварійні відключення, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

- повідомили у Міненерго.

В Одесі ситуація з енергетикою на ранок "залишається складною", вказав голова Одеської МВА Сергій Лисак. "Поки спеціалісти ДТЕК працюють над усуненням наслідків ворожих атак, продовжують цілодобово працювати Пункти незламності. Лише за минулу добу їх відвідало понад 13 тисяч містян, зокрема 5 тисяч скористалися мобільними пунктами обігріву", - повідомив Лисак у соцмережах.

Як зазначили у Міненерго, "через складні погодні умови без електропостачання 40 населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях".

"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, в окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - вказали у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 20 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 2,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина – менший обсяг застосованих заходів обмеження у частині регіонів.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", - зазначили в Укренерго.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сергій Лисак
Миколаївська область
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
ДТЕК
Укренерго
Херсонська область
Одеса