Ексклюзив
16:17 • 4686 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 12149 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 11412 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 19043 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 17698 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 15624 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20185 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23400 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17112 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17969 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окремі будинки в житлових кварталах Одеси вже заживлюють генераторами - ОП

Київ • УНН

 • 56 перегляди

До Одеси направлено додаткові засоби автономної енергогенерації та дизельні автобуси. Окремі будинки вже заживлюють генераторами, а ремонтні бригади працюють цілодобово.

Окремі будинки в житлових кварталах Одеси вже заживлюють генераторами - ОП

До Одеси з інших регіонів направлено додаткові засоби автономної енергогенерації, які допоможуть заживити інфраструктуру. Окремі будинки в житлових кварталах міста вже заживлюють генераторами. Про це повідомив заступник глави ОП Віктор Микита, передає УНН.

В Одесі тривають відновлювальні роботи. Представники енергетичної компанії, комунальних та екстрених служб працюють 24/7, щоб дати світло в оселі одеситів. Залучено всі необхідні сили для ліквідації наслідків ворожих атак 

- повідомив Микита.

За його словами, до Одеси з інших регіонів направлено додаткові засоби автономної енергогенерації, які допоможуть заживити інфраструктуру. Ремонтні бригади готові виїхати з областей за відповідним запитом. Дякую очільникам регіонів і громад за оперативне реагування та підтримку.

В Одесі критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення після нічної атаки рф - Кіпер

Дав доручення направити в Одесу додаткові дизельні пасажирські міські автобуси для тимчасового використання й перевезення людей, поки не буде відновлено курсування тролейбусів. Перші 10 автобусів вже прямують з Київщини. Дякую керівнику ОВА Миколі Калашнику за швидке рішення. Окремі будинки в житлових кварталах міста вже заживлюють генераторами. Це дає можливість подати тепло та воду у квартири. Водночас основні зусилля спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури. Незабаром тепло повернеться в усі будинки 

- додав Микита.

У місті розгорнуто понад 340 пунктів незламності та 20 пунктів обігріву. Людям надається вся необхідна допомога. Роботи не припиняються до відновлення електропостачання, резюмував заступник глави ОП.

Частина Одеси та області без світла, тепла та води після руйнівного удару рф, енергетики шукають рішення - ОВА

Антоніна Туманова

