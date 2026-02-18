Окремі будинки в житлових кварталах Одеси вже заживлюють генераторами - ОП
Київ • УНН
До Одеси направлено додаткові засоби автономної енергогенерації та дизельні автобуси. Окремі будинки вже заживлюють генераторами, а ремонтні бригади працюють цілодобово.
До Одеси з інших регіонів направлено додаткові засоби автономної енергогенерації, які допоможуть заживити інфраструктуру. Окремі будинки в житлових кварталах міста вже заживлюють генераторами. Про це повідомив заступник глави ОП Віктор Микита, передає УНН.
В Одесі тривають відновлювальні роботи. Представники енергетичної компанії, комунальних та екстрених служб працюють 24/7, щоб дати світло в оселі одеситів. Залучено всі необхідні сили для ліквідації наслідків ворожих атак
За його словами, до Одеси з інших регіонів направлено додаткові засоби автономної енергогенерації, які допоможуть заживити інфраструктуру. Ремонтні бригади готові виїхати з областей за відповідним запитом. Дякую очільникам регіонів і громад за оперативне реагування та підтримку.
Дав доручення направити в Одесу додаткові дизельні пасажирські міські автобуси для тимчасового використання й перевезення людей, поки не буде відновлено курсування тролейбусів. Перші 10 автобусів вже прямують з Київщини. Дякую керівнику ОВА Миколі Калашнику за швидке рішення. Окремі будинки в житлових кварталах міста вже заживлюють генераторами. Це дає можливість подати тепло та воду у квартири. Водночас основні зусилля спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури. Незабаром тепло повернеться в усі будинки
У місті розгорнуто понад 340 пунктів незламності та 20 пунктів обігріву. Людям надається вся необхідна допомога. Роботи не припиняються до відновлення електропостачання, резюмував заступник глави ОП.
