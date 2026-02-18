Отдельные дома в жилых кварталах Одессы уже запитывают генераторами - ОП
Киев • УНН
В Одессу направлены дополнительные средства автономной энергогенерации и дизельные автобусы. Отдельные дома уже запитывают генераторами, а ремонтные бригады работают круглосуточно.
В Одессу из других регионов направлены дополнительные средства автономной энергогенерации, которые помогут запитать инфраструктуру. Отдельные дома в жилых кварталах города уже запитывают генераторами. Об этом сообщил заместитель главы ОП Виктор Микита, передает УНН.
В Одессе продолжаются восстановительные работы. Представители энергетической компании, коммунальных и экстренных служб работают 24/7, чтобы дать свет в дома одесситов. Привлечены все необходимые силы для ликвидации последствий вражеских атак.
По его словам, в Одессу из других регионов направлены дополнительные средства автономной энергогенерации, которые помогут запитать инфраструктуру. Ремонтные бригады готовы выехать из областей по соответствующему запросу. Благодарю руководителей регионов и общин за оперативное реагирование и поддержку.
Дал поручение направить в Одессу дополнительные дизельные пассажирские городские автобусы для временного использования и перевозки людей, пока не будет восстановлено курсирование троллейбусов. Первые 10 автобусов уже направляются из Киевской области. Благодарю руководителя ОВА Николая Калашника за быстрое решение. Отдельные дома в жилых кварталах города уже запитывают генераторами. Это дает возможность подать тепло и воду в квартиры. В то же время основные усилия направлены на восстановление поврежденной инфраструктуры. Вскоре тепло вернется во все дома.
В городе развернуто более 340 пунктов несокрушимости и 20 пунктов обогрева. Людям оказывается вся необходимая помощь. Работы не прекращаются до восстановления электроснабжения, резюмировал заместитель главы ОП.
