В Одессе критическую инфраструктуру перевели на резервное питание после ночной атаки рф - Кипер
Киев • УНН
В Одессе после ночной атаки рф объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Разворачиваются дополнительные палатки и пункты обогрева для людей.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Вечером Кипер провел внеочередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС области. Главные вопросы - критическое состояние энергетики после очередной вражеской атаки этой ночью и готовность всех служб к резкому ухудшению погодных условий из-за надвигающегося неблагоприятного циклона.
По состоянию на 20:00 в городе крайне сложными остаются вопросы восстановления тепло-, водо- и энергоснабжения наших жителей после ночной циничной атаки врага по энергосистеме. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Разворачиваются дополнительные палатки и пункты обогрева для людей. Энергетики, правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном круглосуточном режиме
По его словам, параллельно продолжается ликвидация последствий непогоды на подтопленных территориях Раздельнянского, Березовского и Подольского районов. На местах работают подразделения ГСЧС, дорожные службы, представители общин и коммунальные предприятия.
Определили для всех четкие задачи. Работаем в непрерывном режиме
