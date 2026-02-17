В Одессе критическую инфраструктуру перевели на резервное питание после ночной атаки рф - Кипер

$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 4548 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 12742 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 18913 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 21006 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 21509 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 21773 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 26128 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 35322 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 46822 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 55309 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.2м/с
77%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 30395 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17 февраля, 11:03 • 15504 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 16206 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 19964 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП17 февраля, 12:50 • 12958 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 30511 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 44886 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 53705 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 74428 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 78179 просмотра
Актуальные люди
Рустем Умеров
Герман Галущенко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Женева
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 2980 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 20054 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 16286 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 27024 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 24685 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

В Одессе критическую инфраструктуру перевели на резервное питание после ночной атаки рф - Кипер

Киев • УНН

 • 86 просмотра

В Одессе после ночной атаки рф объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Разворачиваются дополнительные палатки и пункты обогрева для людей.

В Одессе критическую инфраструктуру перевели на резервное питание после ночной атаки рф - Кипер

В Одессе после ночной атаки рф объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Вопросы восстановления тепло-, водо- и энергоснабжения остаются крайне сложными, разворачиваются дополнительные палатки и пункты обогрева для людей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Вечером Кипер провел внеочередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС области. Главные вопросы - критическое состояние энергетики после очередной вражеской атаки этой ночью и готовность всех служб к резкому ухудшению погодных условий из-за надвигающегося неблагоприятного циклона.

По состоянию на 20:00 в городе крайне сложными остаются вопросы восстановления тепло-, водо- и энергоснабжения наших жителей после ночной циничной атаки врага по энергосистеме. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Разворачиваются дополнительные палатки и пункты обогрева для людей. Энергетики, правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном круглосуточном режиме

- сообщил глава Одесской ОВА.

По его словам, параллельно продолжается ликвидация последствий непогоды на подтопленных территориях Раздельнянского, Березовского и Подольского районов. На местах работают подразделения ГСЧС, дорожные службы, представители общин и коммунальные предприятия.

Определили для всех четкие задачи. Работаем в непрерывном режиме

- резюмировал Кипер.

Из-за ударов рф перебои со светом в 5 областях, с теплом - в Сумах и Одессе, есть погибшие энергетики - Минэнерго17.02.26, 11:07 • 3692 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесса