Эксклюзив
09:48
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Из-за ударов рф перебои со светом в 5 областях, с теплом - в Сумах и Одессе, есть погибшие энергетики - Минэнерго

Киев • УНН

 1718 просмотра

россия совершила комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру, что привело к обесточиванию в пяти областях и перебоям с теплом в Сумах и Одессе. В результате удара по автомобилю с сотрудниками Славянской ТЭС погибли три человека.

Из-за ударов рф перебои со светом в 5 областях, с теплом - в Сумах и Одессе, есть погибшие энергетики - Минэнерго

россия атаковала энергетику в нескольких регионах, есть обесточивания в 5 областях, перебои с теплом в Сумах и Одессе, из-за удара рф по авто с работниками Славянской ТЭС погибли трое из них, в большинстве регионов - графики, в отдельных - аварийные отключения света, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Враг совершил очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате – на утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения городов Сумы и Одесса

- сообщили в Минэнерго.

"Утром российский БпЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли. Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - указали в Минэнерго.

Как сообщается, аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, подчеркнули в Минэнерго.

"В большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Удар рф был просчитан для максимально возможного ущерба энергетике, в Одессе перебои с теплом и водой - Зеленский17.02.26, 10:00

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Украина
Одесса
Сумы