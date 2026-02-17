Из-за ударов рф перебои со светом в 5 областях, с теплом - в Сумах и Одессе, есть погибшие энергетики - Минэнерго
Киев • УНН
россия совершила комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру, что привело к обесточиванию в пяти областях и перебоям с теплом в Сумах и Одессе. В результате удара по автомобилю с сотрудниками Славянской ТЭС погибли три человека.
россия атаковала энергетику в нескольких регионах, есть обесточивания в 5 областях, перебои с теплом в Сумах и Одессе, из-за удара рф по авто с работниками Славянской ТЭС погибли трое из них, в большинстве регионов - графики, в отдельных - аварийные отключения света, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Враг совершил очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате – на утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения городов Сумы и Одесса
"Утром российский БпЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли. Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - указали в Минэнерго.
Как сообщается, аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, подчеркнули в Минэнерго.
"В большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.
