Через удари рф перебої зі світлом у 5 областях, з теплом - у Сумах та Одесі, є загиблі енергетики - Міненерго
Київ • УНН
росія здійснила комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру, що спричинило знеструмлення у п'яти областях та перебої з теплом у Сумах та Одесі. Внаслідок удару по авто зі співробітниками Слов'янської ТЕС загинули троє людей.
Ворог здійснив чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксується порушення теплопостачання міст Суми та Одеса
"Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких", - вказали у Міненерго.
Як повідомляється, аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, наголосили в Міненерго.
"У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення", - ідеться у повідомленні.
