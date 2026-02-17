Через удари рф перебої зі світлом у 5 областях, з теплом - у Сумах та Одесі, є загиблі енергетики - Міненерго

$43.170.07
Ексклюзив
08:25 • 1866 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 17067 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 28700 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 38230 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 31518 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 48549 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 32252 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57538 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27468 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30262 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 16577 перегляди
Франція планує закупівлю польських ПЗРК Piorun для власних потреб та передачі підрозділам ЗСУPhoto16 лютого, 23:19 • 5888 перегляди
Військові радники США прибули до Нігерії для боротьби з терористичними угрупованнями16 лютого, 23:39 • 4926 перегляди
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 9644 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 3994 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 20983 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 31594 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 48549 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57538 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 89019 перегляди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Женева
Одеська область
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 16591 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 14704 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 17250 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 26272 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 31812 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-101
Шахед-136

Через удари рф перебої зі світлом у 5 областях, з теплом - у Сумах та Одесі, є загиблі енергетики - Міненерго

Київ • УНН

 • 60 перегляди

росія здійснила комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру, що спричинило знеструмлення у п'яти областях та перебої з теплом у Сумах та Одесі. Внаслідок удару по авто зі співробітниками Слов'янської ТЕС загинули троє людей.

Через удари рф перебої зі світлом у 5 областях, з теплом - у Сумах та Одесі, є загиблі енергетики - Міненерго

росія атакувала енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення у 5 областях, перебої з теплом в Сумах та Одесі, через удар рф по авто з працівниками Слов'янської ТЕС загинули троє з них, у більшості регіонів - графіки, в окремих - аварійні відключення світла, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Ворог здійснив чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксується порушення теплопостачання міст Суми та Одеса

- повідомили у Міненерго.

"Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких", - вказали у Міненерго.

Як повідомляється, аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, наголосили в Міненерго.

"У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення", - ідеться у повідомленні.

Удар рф був прорахованим для якомога більшої шкоди енергетиці, в Одесі перебої з теплом і водою - Зеленський17.02.26, 10:00 • 1882 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Україна
Одеса
Суми