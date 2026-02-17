В Одесі критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення після нічної атаки рф - Кіпер

$43.170.07
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 12671 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 18848 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 20946 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 21472 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 21754 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26109 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35299 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46800 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 55277 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Популярнi новини
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
17 лютого, 10:46 • 30394 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб
17 лютого, 11:03 • 15504 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт
17 лютого, 11:12 • 16206 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
17 лютого, 11:43 • 19964 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП
17 лютого, 12:50 • 12957 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини
17:21 • 2954 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
17 лютого, 11:43 • 20000 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт
17 лютого, 11:12 • 16238 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення
16 лютого, 23:14 • 27003 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталося
16 лютого, 18:54 • 24665 перегляди
В Одесі критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення після нічної атаки рф - Кіпер

Київ • УНН

 • 20 перегляди

В Одесі після нічної атаки рф об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Розгортаються додаткові намети та пункти обігріву для людей.

В Одесі критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення після нічної атаки рф - Кіпер

В Одесі після нічної атаки рф об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Питання відновлення тепло, водо та енергозабезпечення залишаються вкрай складними, розгортаються додаткові намети та пункти обігріву для людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Ввечері Кіпер провів позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС області. Головні питання - критичний стан енергетики після чергової ворожої атаки цієї ночі та готовність всіх служб до різкого погіршення погодних умов через насування несприятливого циклону. 

Станом на 20:00 в місті вкрай складними залишаються питання відновлення тепло, водо та енергозабезпечення наших мешканців після нічної цинічної атаки ворога по енергосистемі. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Розгортаються додаткові намети та пункти обігріву для людей. Енергетики, правоохоронні органи та спеціальні служби працюють у посиленому цілодобовому режимі 

- повідомив голова Одеської ОВА.

За його словами, паралельно триває ліквідація наслідків негоди на підтоплених територіях Роздільнянського, Березівського та Подільського районів. На місцях працюють підрозділи ДСНС, дорожні служби, представники громад та комунальні підприємства.

Визначили для всіх чіткі завдання. Працюємо в безперервному режимі 

- резюмував Кіпер.

Через удари рф перебої зі світлом у 5 областях, з теплом - у Сумах та Одесі, є загиблі енергетики - Міненерго17.02.26, 11:07 • 3690 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
