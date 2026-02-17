В Одесі критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення після нічної атаки рф - Кіпер
В Одесі після нічної атаки рф об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Питання відновлення тепло, водо та енергозабезпечення залишаються вкрай складними, розгортаються додаткові намети та пункти обігріву для людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Ввечері Кіпер провів позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС області. Головні питання - критичний стан енергетики після чергової ворожої атаки цієї ночі та готовність всіх служб до різкого погіршення погодних умов через насування несприятливого циклону.
Станом на 20:00 в місті вкрай складними залишаються питання відновлення тепло, водо та енергозабезпечення наших мешканців після нічної цинічної атаки ворога по енергосистемі. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Розгортаються додаткові намети та пункти обігріву для людей. Енергетики, правоохоронні органи та спеціальні служби працюють у посиленому цілодобовому режимі
За його словами, паралельно триває ліквідація наслідків негоди на підтоплених територіях Роздільнянського, Березівського та Подільського районів. На місцях працюють підрозділи ДСНС, дорожні служби, представники громад та комунальні підприємства.
Визначили для всіх чіткі завдання. Працюємо в безперервному режимі
