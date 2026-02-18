Часть Одессы и области без света, тепла и воды после разрушительного удара РФ, энергетики ищут решение - ОВА

В части части Одессы и области после разрушительного вражеского обстрела энергосистемы региона отсутствуют свет, тепло и вода, ситуация сложная, многие люди без электричества по несколько дней, но энергетики ищут технические решения для поэтапного возвращения электроснабжения, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

