Часть Одессы и области без света, тепла и воды после разрушительного удара РФ, энергетики ищут решение - ОВА

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Одессе и области отсутствуют свет, тепло и вода после разрушительного обстрела энергосистемы. Энергетики работают круглосуточно, чтобы поэтапно восстановить электроснабжение, 60,5 тыс. семей уже со светом.

Часть Одессы и области без света, тепла и воды после разрушительного удара РФ, энергетики ищут решение - ОВА

В части части Одессы и области после разрушительного вражеского обстрела энергосистемы региона отсутствуют свет, тепло и вода, ситуация сложная, многие люди без электричества по несколько дней, но энергетики ищут технические решения для поэтапного возвращения электроснабжения, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Вторые сутки после разрушительного обстрела энергосистемы Одесской области. Повреждены подстанции, в части районов области и Одессы отсутствуют свет, тепло и вода. Ситуация сложная. Но мы не останавливаемся ни на минуту

- написал Кипер.

По его словам, задействованы все силы и средства, "чтобы как можно скорее в полном объеме восстановить питание для жителей и объектов критической инфраструктуры".

"Вчера свет полностью или частично вернули в дома 60,5 тыс. семей Одесской области. Временно без электроснабжения остаются 99 тыс. потребителей", - сообщил глава ОВА.

В 4 областях перебои со светом от атак РФ, 100 тыс. обесточенных в Одесской области, есть аварийные отключения - Минэнерго18.02.26, 11:14 • 1748 просмотров

"Понимаем, многие люди остаются без света по несколько дней, и это тяжело. Прошу сохранять спокойствие и терпение. Энергетики работают круглосуточно, ищут технические решения, чтобы поэтапно вернуть электроснабжение всем жителям", - подчеркнул Кипер.

"На более чем 20 локациях работа распределительных тепловых узлов будет обеспечена генераторами от ГСЧС, которые уже прибыли и продолжают прибывать. В Одессе для поддержки людей развернут 21 дополнительный пункт обогрева, где можно зарядить гаджеты, согреться и получить помощь во время длительных отключений. Адреса локаций по ссылке", - указал глава ОВА.

"Все службы работают в усиленном режиме. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть свет, тепло и воду каждой семье", - подчеркнул он.

В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Одессы разрушения колоссальные - ДТЭК17.02.26, 09:19 • 4814 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоУНН-Одесса
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Олег Кипер
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса