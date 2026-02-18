Частина Одеси та області без світла, тепла та води після руйнівного удару рф, енергетики шукають рішення - ОВА

У частині Одеси та області після руйнівного ворожого обстрілу енергосистеми регіону відсутні світло, тепло та вода, ситуація складна, багато людей без електрики по кілька днів, але енергетики шукають технічні рішення для поетапного повернення електропостачання, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Друга доба після руйнівного обстрілу енергосистеми Одещини. Пошкоджено підстанції, у частині районів області та Одеси відсутні світло, тепло та вода. Ситуація складна. Але ми не зупиняємося ні на хвилину - написав Кіпер.

З його слів, задіяні всі сили і засоби, "щоб найскоріше у повному обсязі відновити живлення для жителів та обʼєктів критичної інфраструктури".

"Вчора світло повністю або частково повернули в домівки 60,5 тис. родин Одещини. Тимчасово без електропостачання залишаються 99 тис. споживачів", - повідомив голова ОВА.

У 4 областях перебої зі світлом від атак рф зі 100 тис. знеструмлених на Одещині, є аварійні відключення - Міненерго

"Розуміємо, багато людей залишаються без світла по кілька днів, і це важко. Прошу зберігати спокій та терпіння. Енергетики працюють цілодобово, шукають технічні рішення, щоб поетапно повернути електропостачання усім мешканцям", - наголосив Кіпер.

"На понад 20 локаціях робота розподільчих теплових вузлів буде забезпечена генераторами від ДСНС, які вже прибули і продовжують прибувати. В Одесі для підтримки людей розгорнуто 21 додатковий пункт обігріву, де можна зарядити гаджети, зігрітися та отримати допомогу під час тривалих відключень. Адреси локацій за посиланням", - вказав голова ОВА.

"Усі служби працюють у посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути світло, тепло і воду кожній родині", - підкреслив він.

Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси руйнування колосальні - ДТЕК