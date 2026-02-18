$43.260.09
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 4728 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 6958 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 11001 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 20965 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 36539 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 36884 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 37271 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 32883 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 27206 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Частина Одеси та області без світла, тепла та води після руйнівного удару рф, енергетики шукають рішення - ОВА

Київ • УНН

 • 82 перегляди

В Одесі та області відсутні світло, тепло та вода після руйнівного обстрілу енергосистеми. Енергетики працюють цілодобово, щоб поетапно відновити електропостачання, 60,5 тис. родин вже зі світлом.

Частина Одеси та області без світла, тепла та води після руйнівного удару рф, енергетики шукають рішення - ОВА

У частині Одеси та області після руйнівного ворожого обстрілу енергосистеми регіону відсутні світло, тепло та вода, ситуація складна, багато людей без електрики по кілька днів, але енергетики шукають технічні рішення для поетапного повернення електропостачання, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Друга доба після руйнівного обстрілу енергосистеми Одещини. Пошкоджено підстанції, у частині районів області та Одеси відсутні світло, тепло та вода. Ситуація складна. Але ми не зупиняємося ні на хвилину

- написав Кіпер.

З його слів, задіяні всі сили і засоби, "щоб найскоріше у повному обсязі відновити живлення для жителів та обʼєктів критичної інфраструктури".

"Вчора світло повністю або частково повернули в домівки 60,5 тис. родин Одещини. Тимчасово без електропостачання залишаються 99 тис. споживачів", - повідомив голова ОВА.

У 4 областях перебої зі світлом від атак рф зі 100 тис. знеструмлених на Одещині, є аварійні відключення - Міненерго18.02.26, 11:14 • 1766 переглядiв

"Розуміємо, багато людей залишаються без світла по кілька днів, і це важко. Прошу зберігати спокій та терпіння. Енергетики працюють цілодобово, шукають технічні рішення, щоб поетапно повернути електропостачання усім мешканцям", - наголосив Кіпер.

"На понад 20 локаціях робота розподільчих теплових вузлів буде забезпечена генераторами від ДСНС, які вже прибули і продовжують прибувати. В Одесі для підтримки людей розгорнуто 21 додатковий пункт обігріву, де можна зарядити гаджети, зігрітися та отримати допомогу під час тривалих відключень. Адреси локацій за посиланням", - вказав голова ОВА.

"Усі служби працюють у посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути світло, тепло і воду кожній родині", - підкреслив він.

Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси руйнування колосальні - ДТЕК17.02.26, 09:19 • 4814 переглядiв

Юлія Шрамко

Одеса