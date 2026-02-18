У 4 областях перебої зі світлом від атак рф зі 100 тис. знеструмлених на Одещині, є аварійні відключення - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок ворожих атак та негоди знеструмлено споживачів у чотирьох областях України. На Одещині без світла майже 100 тисяч абонентів через пошкодження обладнання та складні погодні умови.
Через ворожі атаки на ранок є знеструмлення у 4 областях, складно на Одещині, де без світла до 100 тис. споживачів, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Одеській, Дніпропетровській, Сумській та Запорізькій областях
Як зазначається, "на Одещині ситуація залишається складною - через пошкодження обладнання внаслідок обстрілу та через несприятливі погодні умови без електропостачання понад 99 тисяч абонентів".
За даними Укренерго, через складні погодні умови (налипання мокрого снігу, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 42 населені пункти на Одещині.
Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.
Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення
