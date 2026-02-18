$43.260.09
08:42 • 1242 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 4816 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 17878 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 33961 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 34935 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 36138 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 32117 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 26904 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 30374 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 37864 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В 4 областях перебои со светом от атак РФ, 100 тыс. обесточенных в Одесской области, есть аварийные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В результате вражеских атак и непогоды обесточены потребители в четырех областях Украины. В Одесской области без света почти 100 тысяч абонентов из-за повреждения оборудования и сложных погодных условий.

В 4 областях перебои со светом от атак РФ, 100 тыс. обесточенных в Одесской области, есть аварийные отключения - Минэнерго

Из-за вражеских атак утром обесточены 4 области, сложно в Одесской области, где без света до 100 тыс. потребителей, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях

- отметили в Минэнерго.

Как отмечается, "в Одесской области ситуация остается сложной - из-за повреждения оборудования в результате обстрела и из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения более 99 тысяч абонентов". 

По данным Укрэнерго, из-за сложных погодных условий (налипание мокрого снега, порывы ветра) – на утро полностью или частично были обесточены 42 населенных пункта в Одесской области. 

Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения

- сообщили в Минэнерго.

В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Одессы разрушения колоссальные - ДТЭК
17.02.26, 09:19

Юлия Шрамко

Общество
Война в Украине
Экономика
