В 4 областях перебои со светом от атак РФ, 100 тыс. обесточенных в Одесской области, есть аварийные отключения - Минэнерго
Киев • УНН
В результате вражеских атак и непогоды обесточены потребители в четырех областях Украины. В Одесской области без света почти 100 тысяч абонентов из-за повреждения оборудования и сложных погодных условий.
Из-за вражеских атак утром обесточены 4 области, сложно в Одесской области, где без света до 100 тыс. потребителей, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях
Как отмечается, "в Одесской области ситуация остается сложной - из-за повреждения оборудования в результате обстрела и из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения более 99 тысяч абонентов".
По данным Укрэнерго, из-за сложных погодных условий (налипание мокрого снега, порывы ветра) – на утро полностью или частично были обесточены 42 населенных пункта в Одесской области.
Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.
Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения
