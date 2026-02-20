Атаки РФ и непогода оставили без света часть жителей в 7 областях, ситуация в Одессе на утро оставалась сложной

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 2930 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56 • 10446 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 40463 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 73065 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 45207 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 76694 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 39028 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 61116 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 32144 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 28004 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.8м/с
62%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы20 февраля, 01:28 • 26376 просмотра
Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС20 февраля, 02:03 • 23468 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 17550 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 19413 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 12298 просмотра
публикации
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 2930 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 44813 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 76694 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 61116 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 55069 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Сергей Лысак
Богдан Долинце
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 12345 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 19445 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 17583 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 21961 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 32827 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
9К720 Искандер

Атаки РФ и непогода оставили без света часть жителей в 7 областях, ситуация в Одессе на утро оставалась сложной

Киев • УНН

 • 270 просмотра

В результате боевых действий и непогоды обесточены потребители в 9 областях Украины, в частности в Одесской области ситуация остается сложной. В большинстве регионов действуют почасовые и аварийные отключения, потребление электроэнергии растет.

Атаки РФ и непогода оставили без света часть жителей в 7 областях, ситуация в Одессе на утро оставалась сложной

Вражеские атаки оставили без света жителей в 5 областях, непогода - в четырех, в отдельных регионах - аварийные отключения, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях

- сообщили в Минэнерго.

В Одессе ситуация с энергетикой на утро "остается сложной", указал глава Одесской ГВА Сергей Лысак. "Пока специалисты ДТЭК работают над устранением последствий вражеских атак, продолжают круглосуточно работать Пункты несокрушимости. Только за минувшие сутки их посетило более 13 тысяч горожан, в том числе 5 тысяч воспользовались мобильными пунктами обогрева", - сообщил Лысак в соцсетях.

Как отметили в Минэнерго, "из-за сложных погодных условий без электроснабжения 40 населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях".

"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, в отдельных регионах применены аварийные отключения", - указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 20 февраля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,9% выше, чем в это время предыдущего дня – в четверг. Причина – меньший объем примененных мер ограничения в части регионов.

"Необходимость в экономном энергопотреблении сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00", - отметили в Укрэнерго.

Отдельные дома в жилых кварталах Одессы уже запитывают генераторами - ОП18.02.26, 19:26 • 4502 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сергей Лысак
Николаевская область
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
ДТЭК
Укрэнерго
Херсонская область
Одесса