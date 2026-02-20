Атаки РФ и непогода оставили без света часть жителей в 7 областях, ситуация в Одессе на утро оставалась сложной
Киев • УНН
В результате боевых действий и непогоды обесточены потребители в 9 областях Украины, в частности в Одесской области ситуация остается сложной. В большинстве регионов действуют почасовые и аварийные отключения, потребление электроэнергии растет.
Вражеские атаки оставили без света жителей в 5 областях, непогода - в четырех, в отдельных регионах - аварийные отключения, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях
В Одессе ситуация с энергетикой на утро "остается сложной", указал глава Одесской ГВА Сергей Лысак. "Пока специалисты ДТЭК работают над устранением последствий вражеских атак, продолжают круглосуточно работать Пункты несокрушимости. Только за минувшие сутки их посетило более 13 тысяч горожан, в том числе 5 тысяч воспользовались мобильными пунктами обогрева", - сообщил Лысак в соцсетях.
Как отметили в Минэнерго, "из-за сложных погодных условий без электроснабжения 40 населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях".
"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, в отдельных регионах применены аварийные отключения", - указали в Минэнерго.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 20 февраля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,9% выше, чем в это время предыдущего дня – в четверг. Причина – меньший объем примененных мер ограничения в части регионов.
"Необходимость в экономном энергопотреблении сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00", - отметили в Укрэнерго.
