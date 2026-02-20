В Одесской области запитали критическую инфраструктуру и вернули свет в часть Одессы - ДТЭК
Киев • УНН
В Одесской области после атаки рф запитали критическую инфраструктуру и вернули свет более 30 тыс. семей. Без электричества остаются 68,4 тыс. домов из-за значительных повреждений.
В Одесской области после атаки рф в ночь на 17 февраля запитали критическую инфраструктуру и вернули свет более 30 тыс. семей в Одессе, в то же время без электричества до сих пор 68,4 тыс. домов, сообщили в энергокомпании ДТЭК в пятницу, пишет УНН.
После последней вражеской атаки в ночь с 16 на 17 февраля энергетикам удалось провести масштабные работы и вернуть питание объектам критической инфраструктуры
Также отмечается, что "удалось обеспечить светом 30,5 тыс. семей в Киевском районе Одессы".
"Временно без электроснабжения остаются 68,4 тыс. домов. Повреждения значительны, поэтому ремонты требуют времени", - указали в ДТЭК.
"Продолжаем работать 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть электричество во все дома Одесской области", - подчеркнули в компании.
Напомним
Ранее сегодня глава Одесской МВА Сергей Лысак отмечал, что в Одессе ситуация с энергетикой на утро "остается сложной".