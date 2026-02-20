$43.270.03
Эксклюзив
10:00 • 7288 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56 • 12631 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 43422 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 76633 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 47569 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 80240 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 39993 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 63577 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 32403 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 28250 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
В Одесской области запитали критическую инфраструктуру и вернули свет в часть Одессы - ДТЭК

Киев • УНН

 • 572 просмотра

В Одесской области после атаки рф запитали критическую инфраструктуру и вернули свет более 30 тыс. семей. Без электричества остаются 68,4 тыс. домов из-за значительных повреждений.

В Одесской области запитали критическую инфраструктуру и вернули свет в часть Одессы - ДТЭК

В Одесской области после атаки рф в ночь на 17 февраля запитали критическую инфраструктуру и вернули свет более 30 тыс. семей в Одессе, в то же время без электричества до сих пор 68,4 тыс. домов, сообщили в энергокомпании ДТЭК в пятницу, пишет УНН.

После последней вражеской атаки в ночь с 16 на 17 февраля энергетикам удалось провести масштабные работы и вернуть питание объектам критической инфраструктуры

- сообщили в ДТЭК.

Также отмечается, что "удалось обеспечить светом 30,5 тыс. семей в Киевском районе Одессы".

"Временно без электроснабжения остаются 68,4 тыс. домов. Повреждения значительны, поэтому ремонты требуют времени", - указали в ДТЭК.

"Продолжаем работать 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть электричество во все дома Одесской области", - подчеркнули в компании.

Напомним

Ранее сегодня глава Одесской МВА Сергей Лысак отмечал, что в Одессе ситуация с энергетикой на утро "остается сложной".

Юлия Шрамко

