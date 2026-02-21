$43.270.00
Ексклюзив
11:17 • 5418 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 9672 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 9634 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 11740 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 21323 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32090 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26258 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30274 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27932 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23827 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Суд у Запоріжжі виніс вирок двом жителям Мелітопольського району, які у 2021 році викрали, катували та вбили 11-річного хлопчика та 48-річну жінку. Обом призначено довічне позбавлення волі.

Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок

Суд у Запоріжжі ухвалив вирок двом жителям Мелітопольського району, які викрали, катували та жорстоко вбили 11-річного хлопчика і 48-річну жінку у 2021 році. Обом призначено довічне позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Хлопчика заманили до автомобіля цукерками, привезли до приватного будинку і майже два тижні били дерев’яною битою в підвалі, намагаючись дізнатися чи повідомляв він комусь про те, що вони займаються продажем наркотиків. Дитина померла від отриманих травм. Тіло хлопця закопали та залили бетоном. Жінку засуджені викрали наступного місяця. Намагаючись дізнатися де зберігаються наркотики, вони вивезли її до лісосмуги, прив’язали до дерева, били руками та дерев’яною битою, після чого втопили у річці

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, прокурори надали суду переконливі докази, що підтвердили умисний характер дій обвинувачених та їх причетність до обох злочинів.

Життя загиблих неможливо повернути. Проте ухвалений вирок є відновленням справедливості та чітким сигналом: посягання на життя людини, а тим більше дитини, матиме найсуворіші наслідки. Це рішення спрямоване на захист суспільства і збереження віри в те, що закон і справедливий суд здатні дати належну відповідь на найтяжчі злочини

- прокоментував вирок керівник Запорізької обласної прокуратури Ярослав Михальчук, який був старшим у групі прокурорів.

Нагадаємо

У Києві затримали 26-річного військовослужбовця у СЗЧ, який вдарив ножем чоловіка в шию та порізав обличчя жінці. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
Довічне позбавлення волі
Запоріжжя
Київ