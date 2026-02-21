Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок

Суд у Запоріжжі ухвалив вирок двом жителям Мелітопольського району, які викрали, катували та жорстоко вбили 11-річного хлопчика і 48-річну жінку у 2021 році. Обом призначено довічне позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Хлопчика заманили до автомобіля цукерками, привезли до приватного будинку і майже два тижні били дерев’яною битою в підвалі, намагаючись дізнатися чи повідомляв він комусь про те, що вони займаються продажем наркотиків. Дитина померла від отриманих травм. Тіло хлопця закопали та залили бетоном. Жінку засуджені викрали наступного місяця. Намагаючись дізнатися де зберігаються наркотики, вони вивезли її до лісосмуги, прив’язали до дерева, били руками та дерев’яною битою, після чого втопили у річці

За попередньою інформацією, прокурори надали суду переконливі докази, що підтвердили умисний характер дій обвинувачених та їх причетність до обох злочинів.

Життя загиблих неможливо повернути. Проте ухвалений вирок є відновленням справедливості та чітким сигналом: посягання на життя людини, а тим більше дитини, матиме найсуворіші наслідки. Це рішення спрямоване на захист суспільства і збереження віри в те, що закон і справедливий суд здатні дати належну відповідь на найтяжчі злочини