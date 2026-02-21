Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор

$43.270.00
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
11:17 • 5304 просмотра
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 9470 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 9480 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 11670 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 21257 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 32060 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26242 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30266 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27926 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23821 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.9м/с
60%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа21 февраля, 03:41 • 9202 просмотра
российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове21 февраля, 04:14 • 9534 просмотра
Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом21 февраля, 04:31 • 11064 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением21 февраля, 04:48 • 12206 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 9882 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 32326 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 41577 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 52781 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 69724 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 107269 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Ангела Меркель
Петер Сийярто
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Иран
Село
Реклама
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 5004 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 9894 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 12123 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 14907 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 20537 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
9К720 Искандер
Шахед-136

Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Суд в Запорожье вынес приговор двум жителям Мелитопольского района, которые в 2021 году похитили, пытали и убили 11-летнего мальчика и 48-летнюю женщину. Обоим назначено пожизненное лишение свободы.

Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор

Суд в Запорожье вынес приговор двум жителям Мелитопольского района, которые похитили, пытали и жестоко убили 11-летнего мальчика и 48-летнюю женщину в 2021 году. Обоим назначено пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Мальчика заманили в автомобиль конфетами, привезли в частный дом и почти две недели били деревянной битой в подвале, пытаясь узнать, сообщал ли он кому-то о том, что они занимаются продажей наркотиков. Ребенок умер от полученных травм. Тело парня закопали и залили бетоном. Женщину осужденные похитили в следующем месяце. Пытаясь узнать, где хранятся наркотики, они вывезли ее в лесополосу, привязали к дереву, били руками и деревянной битой, после чего утопили в реке

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, прокуроры предоставили суду убедительные доказательства, подтвердившие умышленный характер действий обвиняемых и их причастность к обоим преступлениям.

Жизнь погибших невозможно вернуть. Однако вынесенный приговор является восстановлением справедливости и четким сигналом: посягательство на жизнь человека, а тем более ребенка, будет иметь самые суровые последствия. Это решение направлено на защиту общества и сохранение веры в то, что закон и справедливый суд способны дать надлежащий ответ на самые тяжкие преступления

- прокомментировал приговор руководитель Запорожской областной прокуратуры Ярослав Михальчук, который был старшим в группе прокуроров.

Напомним

В Киеве задержали 26-летнего военнослужащего в СЗЧ, который ударил ножом мужчину в шею и порезал лицо женщине. Ему грозит до 15 лет заключения.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Запорожье
Киев