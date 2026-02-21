Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор

Суд в Запорожье вынес приговор двум жителям Мелитопольского района, которые похитили, пытали и жестоко убили 11-летнего мальчика и 48-летнюю женщину в 2021 году. Обоим назначено пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Мальчика заманили в автомобиль конфетами, привезли в частный дом и почти две недели били деревянной битой в подвале, пытаясь узнать, сообщал ли он кому-то о том, что они занимаются продажей наркотиков. Ребенок умер от полученных травм. Тело парня закопали и залили бетоном. Женщину осужденные похитили в следующем месяце. Пытаясь узнать, где хранятся наркотики, они вывезли ее в лесополосу, привязали к дереву, били руками и деревянной битой, после чего утопили в реке