Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор
Киев • УНН
Суд в Запорожье вынес приговор двум жителям Мелитопольского района, которые в 2021 году похитили, пытали и убили 11-летнего мальчика и 48-летнюю женщину. Обоим назначено пожизненное лишение свободы.
Суд в Запорожье вынес приговор двум жителям Мелитопольского района, которые похитили, пытали и жестоко убили 11-летнего мальчика и 48-летнюю женщину в 2021 году. Обоим назначено пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Мальчика заманили в автомобиль конфетами, привезли в частный дом и почти две недели били деревянной битой в подвале, пытаясь узнать, сообщал ли он кому-то о том, что они занимаются продажей наркотиков. Ребенок умер от полученных травм. Тело парня закопали и залили бетоном. Женщину осужденные похитили в следующем месяце. Пытаясь узнать, где хранятся наркотики, они вывезли ее в лесополосу, привязали к дереву, били руками и деревянной битой, после чего утопили в реке
По предварительной информации, прокуроры предоставили суду убедительные доказательства, подтвердившие умышленный характер действий обвиняемых и их причастность к обоим преступлениям.
Жизнь погибших невозможно вернуть. Однако вынесенный приговор является восстановлением справедливости и четким сигналом: посягательство на жизнь человека, а тем более ребенка, будет иметь самые суровые последствия. Это решение направлено на защиту общества и сохранение веры в то, что закон и справедливый суд способны дать надлежащий ответ на самые тяжкие преступления
