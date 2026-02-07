Ограничения света 8 февраля: Укрэнерго вводит графики на все сутки
Киев • УНН
8 февраля Укрэнерго вводит графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Причиной дефицита являются последствия ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.
Компания "Укрэнерго" сообщила, что в воскресенье, 8 февраля, в Украине будут действовать ограничения электроснабжения. В течение всех суток по всей стране вводятся графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом пишет УНН.
Детали
Из-за значительных повреждений инфраструктуры в результате последних атак РФ, в ряде областей продолжат действовать аварийные отключения. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать систему и перейти к плановым графикам во всех регионах. Главной причиной дефицита остаются последствия ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго07.02.26, 19:17 • 1606 просмотров
Точное время отключений по адресам можно найти на сайтах местных облэнерго. Поскольку ситуация в энергосистеме динамична, объемы ограничений могут меняться. Граждан призывают к максимальной бережливости: не включайте одновременно несколько мощных приборов, когда появляется свет, чтобы избежать новых аварий в сети.
График ограничений и отключений электроэнергии в каждом отдельном регионе можно увидеть у нас на сайте.