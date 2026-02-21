Нейтральним спортсменам, як з рф та білорусі, дозволили з'явитися на закритті Олімпіади-2026

Індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN) можуть взяти участь у церемонії закриття зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні, навіть якщо вони не були присутні на відкритті. Йдеться про росію та білорусь. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

"Індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN) зможуть бути присутніми на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна, якщо вони не були присутні на відкритті. Спортсмени, чиї країни не допускаються до участі в Іграх, – такі як росія та білорусь через вторгнення в Україну, – виступали на Олімпіаді 2026 року як нейтральні спортсмени", - пише видання.

За попередньою інформацією, їм заборонено носити національні кольори або демонструвати прапор своєї країни, і вони не фігурують в офіційній таблиці медалей.

"І вони не були представлені в параді націй ні на церемонії відкриття на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані, ні на одночасних заходах у Кортіні та Лівіньо. Однак, на церемонії закриття спортсменів традиційно не розділяють за країнами, а натомість вони потраплять на стадіон у Вероні групою, що означає, що учасники AIN можуть бути присутніми. У Мілан-Кортіна лише один нейтральний спортсмен здобув медаль – Микита Філіппов, який здобув срібло у чоловічому скі-альпінізму", - пише видання.

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026