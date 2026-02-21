$43.270.00
Ексклюзив
08:00
Чорний кмин: властивості та користь для організму
20 лютого, 19:44
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
Нейтральним спортсменам, як з рф та білорусі, дозволили з'явитися на закритті Олімпіади-2026

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN) з Росії та Білорусі зможуть бути присутніми на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. Їм дозволено брати участь у групі, оскільки на закритті спортсменів не розділяють за країнами.

Нейтральним спортсменам, як з рф та білорусі, дозволили з'явитися на закритті Олімпіади-2026

Індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN) можуть взяти участь у церемонії закриття зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні, навіть якщо вони не були присутні на відкритті. Йдеться про росію та білорусь. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

"Індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN) зможуть бути присутніми на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна, якщо вони не були присутні на відкритті. Спортсмени, чиї країни не допускаються до участі в Іграх, – такі як росія та білорусь через вторгнення в Україну, – виступали на Олімпіаді 2026 року як нейтральні спортсмени", - пише видання.

За попередньою інформацією, їм заборонено носити національні кольори або демонструвати прапор своєї країни, і вони не фігурують в офіційній таблиці медалей.

"І вони не були представлені в параді націй ні на церемонії відкриття на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані, ні на одночасних заходах у Кортіні та Лівіньо. Однак, на церемонії закриття спортсменів традиційно не розділяють за країнами, а натомість вони потраплять на стадіон у Вероні групою, що означає, що учасники AIN можуть бути присутніми. У Мілан-Кортіна лише один нейтральний спортсмен здобув медаль – Микита Філіппов, який здобув срібло у чоловічому скі-альпінізму", - пише видання.

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-202620.02.26, 08:46 • 6648 переглядiв

Алла Кіосак

СпортСвіт
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
Мілан
Україна