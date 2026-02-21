Нейтральным спортсменам, как из РФ, так и из Беларуси, разрешили появиться на закрытии Олимпиады-2026

Индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN) могут принять участие в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине, даже если они не присутствовали на открытии. Речь идет о России и Беларуси. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

"Индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN) смогут присутствовать на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр Милан-Кортина, если они не присутствовали на открытии. Спортсмены, чьи страны не допускаются к участию в Играх, – такие как Россия и Беларусь из-за вторжения в Украину, – выступали на Олимпиаде 2026 года как нейтральные спортсмены", - пишет издание.

По предварительной информации, им запрещено носить национальные цвета или демонстрировать флаг своей страны, и они не фигурируют в официальной таблице медалей.

"И они не были представлены в параде наций ни на церемонии открытия на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, ни на одновременных мероприятиях в Кортине и Ливиньо. Однако, на церемонии закрытия спортсменов традиционно не разделяют по странам, а вместо этого они попадут на стадион в Вероне группой, что означает, что участники AIN могут присутствовать. В Милан-Кортина только один нейтральный спортсмен завоевал медаль – Никита Филиппов, который завоевал серебро в мужском ски-альпинизме", - пишет издание.

