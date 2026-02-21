Нейтральным спортсменам, как из РФ, так и из Беларуси, разрешили появиться на закрытии Олимпиады-2026

$43.270.00
Эксклюзив
08:00 • 2286 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 15685 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 27479 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 22809 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 28059 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 26684 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23056 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 26197 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 48437 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15711 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
Авианосец США Gerald Ford вошел в Средиземное море для подготовки удара по Ирану20 февраля, 22:58
Банки РФ сокращают программы лояльности и выплаты кэшбэка из-за кризиса в экономике – СВР20 февраля, 23:37
Мерц подтвердил безоговорочную поддержку Украины и призвал ЕС говорить с агрессором языком силы21 февраля, 00:00
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного судаPhoto21 февраля, 00:13
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением04:48
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 48430 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 103742 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Украина
Вашингтон
Иран
Пентагон
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Золото

Нейтральным спортсменам, как из РФ, так и из Беларуси, разрешили появиться на закрытии Олимпиады-2026

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN) из России и Беларуси смогут присутствовать на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Им разрешено участвовать в группе, поскольку на закрытии спортсменов не разделяют по странам.

Нейтральным спортсменам, как из РФ, так и из Беларуси, разрешили появиться на закрытии Олимпиады-2026

Индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN) могут принять участие в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине, даже если они не присутствовали на открытии. Речь идет о России и Беларуси. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

"Индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN) смогут присутствовать на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр Милан-Кортина, если они не присутствовали на открытии. Спортсмены, чьи страны не допускаются к участию в Играх, – такие как Россия и Беларусь из-за вторжения в Украину, – выступали на Олимпиаде 2026 года как нейтральные спортсмены", - пишет издание.

По предварительной информации, им запрещено носить национальные цвета или демонстрировать флаг своей страны, и они не фигурируют в официальной таблице медалей.

"И они не были представлены в параде наций ни на церемонии открытия на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, ни на одновременных мероприятиях в Кортине и Ливиньо. Однако, на церемонии закрытия спортсменов традиционно не разделяют по странам, а вместо этого они попадут на стадион в Вероне группой, что означает, что участники AIN могут присутствовать. В Милан-Кортина только один нейтральный спортсмен завоевал медаль – Никита Филиппов, который завоевал серебро в мужском ски-альпинизме", - пишет издание.

Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-202620.02.26, 08:46 • 6648 просмотров

Алла Киосак

СпортНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Милан
Украина