13:35 • 1170 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
10:29 • 5336 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 8700 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 14490 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 28331 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 42479 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 36883 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30210 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 40227 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15798 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Напад на гуртожиток іеноземних студентів у башкортостані: є поранені, на стінах намальована свастика кров'ю

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У місті уфа, башкортостан, стався напад на гуртожиток медичного університету, де проживали іноземні студенти. Зловмисник залишив на стіні свастику, зроблену кров'ю жертв.

Напад на гуртожиток іеноземних студентів у башкортостані: є поранені, на стінах намальована свастика кров'ю

У суботу, 7 лютого, в місті уфа республіки башкортостан росії стався напад на гуртожиток башкирського державного медичного університету, де проживали іноземні студенти. Зловмисник залишив на стіні зображення свастики, що було зроблене кров’ю жертв, повідомляє УНН з посиланням на російські медіа.

Увага, відео 18+!!!

Новина доповнюється…

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПНовини Світу