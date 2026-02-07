Напад на гуртожиток іеноземних студентів у башкортостані: є поранені, на стінах намальована свастика кров'ю
Київ • УНН
У суботу, 7 лютого, в місті уфа республіки башкортостан росії стався напад на гуртожиток башкирського державного медичного університету, де проживали іноземні студенти. Зловмисник залишив на стіні зображення свастики, що було зроблене кров’ю жертв, повідомляє УНН з посиланням на російські медіа.