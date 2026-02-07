Нападение на общежитие иностранных студентов в башкортостане: есть раненые, на стенах нарисована свастика кровью
Киев • УНН
В субботу, 7 февраля, в городе уфа республики башкортостан россии произошло нападение на общежитие башкирского государственного медицинского университета, где проживали иностранные студенты. Злоумышленник оставил на стене изображение свастики, сделанное кровью жертв, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
По предварительным данным, ранения получили шесть человек. Один из свидетелей рассказал, что неизвестный парень в маске пришел в общежитие, начал взрывать петарды и угрожать студентам, а затем напал на них с ножом. Учащиеся забаррикадировались в комнатах и оповестили других в чате в WhatsApp.
Среди пострадавших - четверо студентов, ребенок и полицейский.
По данным российского следственного комитета, задержанным нападавшим оказался 15-летний подросток.
Во время задержания нападавший оказал сопротивление, в результате чего двое сотрудников полиции получили ножевые ранения. Кроме того, фигурант также нанес себе телесные повреждения. В настоящее время он находится в медицинском учреждении
Напомним
В сентябре 2025 года в воронежской области россии бывший ученик с ножами и молотком напал на школу. Впоследствии стало известно, что у нападавшего обнаружено психическое заболевание.