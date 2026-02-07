$43.140.00
13:35
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
10:29
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
10:00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Графики отключений электроэнергии
Нападение на общежитие иностранных студентов в башкортостане: есть раненые, на стенах нарисована свастика кровью

Киев • УНН

 • 208 просмотра

В городе уфа, башкортостан, произошло нападение на общежитие медицинского университета, где проживали иностранные студенты. Злоумышленник оставил на стене свастику, сделанную кровью жертв.

Нападение на общежитие иностранных студентов в башкортостане: есть раненые, на стенах нарисована свастика кровью

В субботу, 7 февраля, в городе уфа республики башкортостан россии произошло нападение на общежитие башкирского государственного медицинского университета, где проживали иностранные студенты. Злоумышленник оставил на стене изображение свастики, сделанное кровью жертв, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

По предварительным данным, ранения получили шесть человек. Один из свидетелей рассказал, что неизвестный парень в маске пришел в общежитие, начал взрывать петарды и угрожать студентам, а затем напал на них с ножом. Учащиеся забаррикадировались в комнатах и оповестили других в чате в WhatsApp.

Среди пострадавших - четверо студентов, ребенок и полицейский.

Внимание, видео 18+!!!

По данным российского следственного комитета, задержанным нападавшим оказался 15-летний подросток.

Во время задержания нападавший оказал сопротивление, в результате чего двое сотрудников полиции получили ножевые ранения. Кроме того, фигурант также нанес себе телесные повреждения. В настоящее время он находится в медицинском учреждении

- говорится в сообщении.

Напомним

В сентябре 2025 года в воронежской области россии бывший ученик с ножами и молотком напал на школу. Впоследствии стало известно, что у нападавшего обнаружено психическое заболевание.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧПНовости Мира