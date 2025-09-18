Колишній учень з ножами і молотком напав на школу у воронезькій області росії
Київ • УНН
У воронезькій області росії колишній учень напав на школу з ножами та молотком. Зловмисника безперешкодно знешкодили охоронець, водій автобуса та вчитель фізкультури, постраждалих немає.
У воронезькій області росії колишній учень з ножами і молотком напав на школу. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що зловмисник зайшов у приміщення безперешкодно - двері були відчинені. Їдальня знаходиться в окремій будівлі і, саме в цей момент, учні виходили на обід.
Постраждалих немає. Охоронець, водій автобуса і вчитель фізкультури обеззброїли агресора, а директор натиснув тривожну кнопку і викликав поліцію.
За попередніми даними, в нападника виявлено психічну хворобу. Вирішується питання про поміщення його в психдиспансер на експертизу, повідомляють російські "ЗМІ".
