Колишній учень з ножами і молотком напав на школу у воронезькій області росії

17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
У рф заявили про атаку дронів на завод "Газпрома" у Башкортостані: виникла пожежа
18 вересня, 08:55
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
18 вересня, 08:58
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб
18 вересня, 09:16
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
18 вересня, 11:39
Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі
15:35
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
18 вересня, 11:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
18 вересня, 08:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 19:21
Дональд Трамп
Кір Стармер
Володимир Зеленський
Андрій Парубій
Роберта Мецола
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Велика Британія
Китай
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
18 вересня, 05:59
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
17 вересня, 18:36
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
17 вересня, 17:52
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
17 вересня, 17:24
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15
TikTok
ChatGPT
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Колишній учень з ножами і молотком напав на школу у воронезькій області росії

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У воронезькій області росії колишній учень напав на школу з ножами та молотком. Зловмисника безперешкодно знешкодили охоронець, водій автобуса та вчитель фізкультури, постраждалих немає.

Колишній учень з ножами і молотком напав на школу у воронезькій області росії

У воронезькій області росії колишній учень з ножами і молотком напав на школу. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що зловмисник зайшов у приміщення безперешкодно - двері були відчинені. Їдальня знаходиться в окремій будівлі і, саме в цей момент, учні виходили на обід.

Постраждалих немає. Охоронець, водій автобуса і вчитель фізкультури обеззброїли агресора, а директор натиснув тривожну кнопку і викликав поліцію.

За попередніми даними, в нападника виявлено психічну хворобу. Вирішується питання про поміщення його в психдиспансер на експертизу, повідомляють російські "ЗМІ".

Нагадаємо

У Одесі під час перевірки документів чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК. Пораненого бійця доставили в лікарню.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
Одеса