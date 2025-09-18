Бывший ученик с ножами и молотком напал на школу в воронежской области россии

В воронежской области россии бывший ученик с ножами и молотком напал на школу. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Подробности

Сообщается, что злоумышленник зашел в помещение беспрепятственно - двери были открыты. Столовая находится в отдельном здании и, именно в этот момент, ученики выходили на обед.

Пострадавших нет. Охранник, водитель автобуса и учитель физкультуры обезоружили агрессора, а директор нажал тревожную кнопку и вызвал полицию.

По предварительным данным, у нападавшего обнаружено психическое заболевание. Решается вопрос о помещении его в психдиспансер на экспертизу, сообщают российские "СМИ".

Напомним

