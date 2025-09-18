$41.190.02
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
12:49 • 13247 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 23744 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 33615 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 22020 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 19575 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 29739 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15810 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 48581 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44584 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
Бывший ученик с ножами и молотком напал на школу в воронежской области россии

Киев • УНН

 • 648 просмотра

В воронежской области россии бывший ученик напал на школу с ножами и молотком. Злоумышленника беспрепятственно обезвредили охранник, водитель автобуса и учитель физкультуры, пострадавших нет.

Бывший ученик с ножами и молотком напал на школу в воронежской области россии

В воронежской области россии бывший ученик с ножами и молотком напал на школу. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Подробности

Сообщается, что злоумышленник зашел в помещение беспрепятственно - двери были открыты. Столовая находится в отдельном здании и, именно в этот момент, ученики выходили на обед.

Пострадавших нет. Охранник, водитель автобуса и учитель физкультуры обезоружили агрессора, а директор нажал тревожную кнопку и вызвал полицию.

По предварительным данным, у нападавшего обнаружено психическое заболевание. Решается вопрос о помещении его в психдиспансер на экспертизу, сообщают российские "СМИ".

Напомним

В Одессе во время проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК. Раненого бойца доставили в больницу.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Одесса