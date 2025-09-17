В Одесі чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів
Київ • УНН
В Одесі чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК під час виконання службових обов'язків, завдавши проникаючого поранення. Інцидент зафіксовано на боді-камеру, матеріали передадуть правоохоронцям.
У вівторок, 16 вересня, у Київському районі Одеси стався збройний напад на військовослужбовця під час виконання службових обов’язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.
Деталі
Як зазначили в ТЦК, під час перевірки документів, чоловік дістав ножа, завдав військовослужбовцю проникаючого поранення і втік з місця події.
Там додали, що даний інцидент було зафіксовано на боді-камеру: всі матеріали будуть передані до правоохоронних органів. Поранений військовослужбовець був доставлений до лікарні.
Застосування зброї проти військовослужбовців, які виконують службові завдання відповідно до чинного законодавства, є тяжким кримінальним злочином, що кваліфікується за низкою статей Кримінального кодексу України
Нагадаємо
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що з 1 вересня 2025 року боді-камери ТЦК зафіксували низку правопорушень, а відповідні матеріали передані до правоохоронних органів.