В Одесі чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

У вівторок, 16 вересня, у Київському районі Одеси стався збройний напад на військовослужбовця під час виконання службових обов’язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Як зазначили в ТЦК, під час перевірки документів, чоловік дістав ножа, завдав військовослужбовцю проникаючого поранення і втік з місця події.

Там додали, що даний інцидент було зафіксовано на боді-камеру: всі матеріали будуть передані до правоохоронних органів. Поранений військовослужбовець був доставлений до лікарні.

Застосування зброї проти військовослужбовців, які виконують службові завдання відповідно до чинного законодавства, є тяжким кримінальним злочином, що кваліфікується за низкою статей Кримінального кодексу України