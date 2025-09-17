В Одесі чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

$41.180.06
09:20 • 5000 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 4266 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30 • 13780 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 16815 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 64780 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 89551 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 47302 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 59471 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 88344 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30815 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17 вересня, 01:01 • 14995 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 17406 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 35131 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 23527 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 12874 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 13025 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 64780 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 89551 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 45186 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 88344 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 25652 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 31939 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 62046 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 60115 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 64514 перегляди
В Одесі чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

Київ • УНН

 • 60 перегляди

В Одесі чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК під час виконання службових обов'язків, завдавши проникаючого поранення. Інцидент зафіксовано на боді-камеру, матеріали передадуть правоохоронцям.

В Одесі чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

У вівторок, 16 вересня, у Київському районі Одеси стався збройний напад на військовослужбовця під час виконання службових обов’язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Деталі

Як зазначили в ТЦК, під час перевірки документів, чоловік дістав ножа, завдав військовослужбовцю проникаючого поранення і втік з місця події.

Там додали, що даний інцидент було зафіксовано на боді-камеру: всі матеріали будуть передані до правоохоронних органів. Поранений військовослужбовець був доставлений до лікарні.

Застосування зброї проти військовослужбовців, які виконують службові завдання відповідно до чинного законодавства, є тяжким кримінальним злочином, що кваліфікується за низкою статей Кримінального кодексу України 

- зазначили в ТЦК.

Нагадаємо

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що з 1 вересня 2025 року боді-камери ТЦК зафіксували низку правопорушень, а відповідні матеріали передані до правоохоронних органів.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Сухопутні війська Збройних сил України
Одеса