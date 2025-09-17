В Одессе мужчина с ножом напал на военнослужащего ТЦК во время проверки документов
Киев • УНН
В Одессе мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК во время исполнения служебных обязанностей, нанеся проникающее ранение. Инцидент зафиксирован на боди-камеру, материалы передадут правоохранителям.
Во вторник, 16 сентября, в Киевском районе Одессы произошло вооруженное нападение на военнослужащего во время исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
Детали
Как отметили в ТЦК, во время проверки документов, мужчина достал нож, нанес военнослужащему проникающее ранение и скрылся с места происшествия.
Там добавили, что данный инцидент был зафиксирован на боди-камеру: все материалы будут переданы в правоохранительные органы. Раненый военнослужащий был доставлен в больницу.
Применение оружия против военнослужащих, выполняющих служебные задачи в соответствии с действующим законодательством, является тяжким уголовным преступлением, квалифицируемым по ряду статей Уголовного кодекса Украины
Напомним
В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что с 1 сентября 2025 года боди-камеры ТЦК зафиксировали ряд правонарушений, а соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.