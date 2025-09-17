В Одессе мужчина с ножом напал на военнослужащего ТЦК во время проверки документов

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 4534 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
05:30 • 13592 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 16626 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 64450 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 89293 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 47228 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 59439 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 88168 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30806 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62348 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
93%
749мм
Популярные новости
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01 • 14726 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 17153 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 34879 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 23288 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 12464 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 12731 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 64438 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 89285 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 45007 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 88163 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберта Метсола
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Италия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 25540 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 31843 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 61956 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 60034 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 64435 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

В Одессе мужчина с ножом напал на военнослужащего ТЦК во время проверки документов

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Одессе мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК во время исполнения служебных обязанностей, нанеся проникающее ранение. Инцидент зафиксирован на боди-камеру, материалы передадут правоохранителям.

В Одессе мужчина с ножом напал на военнослужащего ТЦК во время проверки документов

Во вторник, 16 сентября, в Киевском районе Одессы произошло вооруженное нападение на военнослужащего во время исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Детали

Как отметили в ТЦК, во время проверки документов, мужчина достал нож, нанес военнослужащему проникающее ранение и скрылся с места происшествия.

Там добавили, что данный инцидент был зафиксирован на боди-камеру: все материалы будут переданы в правоохранительные органы. Раненый военнослужащий был доставлен в больницу.

Применение оружия против военнослужащих, выполняющих служебные задачи в соответствии с действующим законодательством, является тяжким уголовным преступлением, квалифицируемым по ряду статей Уголовного кодекса Украины 

- отметили в ТЦК.

Напомним

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что с 1 сентября 2025 года боди-камеры ТЦК зафиксировали ряд правонарушений, а соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Украинские сухопутные войска
Одесса