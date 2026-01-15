Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать

Китайский Новый год, или Праздник весны, является главным праздником в восточной культуре. Его дата ежегодно меняется, ведь она зависит от лунно-солнечного календаря. О том, когда на самом деле наступит год огненной лошади и какие обычаи и ритуалы помогут встретить год с добром, удачей и хорошим настроением - расскажет УНН.

Детали

Китайский Новый год наступает в день второго новолуния после зимнего солнцестояния. Поскольку солнцестояние в 2025 году приходится на 21 декабря, в 2026 году новый год по восточному календарю начнется 17 февраля. Тогда в Китае наступит 4723 год, а традиционное шумное празднование продлится около двух недель и завершится 3 марта.

Легенда о китайском Новом годе

Точная дата первого празднования Китайского Нового года доподлинно неизвестна, однако некоторые исследователи связывают его возникновение с периодом правления династии Шан, который приходится примерно на XIV век до нашей эры. К тому же, праздник, который сегодня известен как Праздник весны, окутан многочисленными легендами и мифами.

По одному из древних преданий, в начале каждого нового года жители Китая вынуждены были прятаться от чудовища по имени Нянь, что в переводе означает "Год". Оно появлялось в первый день праздника, нападало на людей, разрушало дома, уничтожало еду и даже людей.

Со временем люди заметили, что Нянь боится громких звуков, яркого света и красного цвета, и поэтому они начали использовать именно эти атрибуты, чтобы отпугивать чудовище. Так появились традиции громких празднований, фейерверков, ярких фонарей и красных украшений. Этот символизм сохранился до сегодняшнего дня. Именно из-за легенды о Няне во время Китайского Нового года люди надевают красную одежду, украшают дома красными декорациями и дарят подарки в красных конвертах, веря, что это помогает отгонять злых духов и приносит удачу в новом году.

Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков

Традиции празднования и суеверия

Китайский Новый год прежде всего празднуют в семейном кругу. Накануне семья собирается за праздничным столом, где обязательно должны быть пельмени, лапша и рыба, как символы достатка, счастья и завершения старого года. Дома китайцы украшают красными декорациями, фонарями, бумажными узорами и надписями с пожеланиями и стихами, а деньги детям дарят только в традиционно красных конвертах. Также, там важно перед праздником тщательно убирать дома, потому что уже в первый день Нового года уборка запрещена, чтобы не "вымести" удачу. Также, в этот день нельзя стричь волосы и даже мыть. А одним из самых ярких событий нового года являются танцы дракона, а завершающим этапом празднования становится уже легендарный Фестиваль фонарей.

Символ года

2026 год будет проходить под знаком Огненной Лошади. Лошадь в китайской культуре символизирует скорость, свободу и трудолюбие, а стихия Огня добавляет году энергичности и эмоциональности, а вот цветами удачи в этом году считаются красный, ярко-оранжевый и изумрудный.

Китайский Новый год остается не только ярким праздником с фестивалями и символикой, но и важным временем для семейных встреч, почитания традиций и подведения итогов прошлого года.

Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей