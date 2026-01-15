Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 7098 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 13979 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 45066 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 57534 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 32627 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31701 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50585 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40995 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42167 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 36584 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичного храму15 січня, 07:59 • 6552 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 28766 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 39118 перегляди
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 5584 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42 • 18198 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 26 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 39199 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 45067 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 57535 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 57075 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 2108 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 20794 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 42774 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 76616 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 67679 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка

Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Китайський Новий рік у 2026 році настане 17 лютого, ознаменувавши 4723 рік за східним календарем. Святкування триватиме два тижні, завершуючись 3 березня.

Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати

Китайський Новий рік або Свято весни, є головним святом у східній культурі. Його дата щороку змінюється, адже вона залежить від місячно-сонячного календаря. Про те, коли насправді настане рік вогняного коня і які звичаї та ритуали допоможуть зустріти рік із добром, удачею та гарним настроєм - розповість УНН.

Деталі

Китайський Новий рік настає у день другого молодого Місяця після зимового сонцестояння. Оскільки сонцестояння у 2025 році припадає на 21 грудня, у 2026 році новий рік за східним календарем розпочнеться 17 лютого. Тоді в Китаї настане 4723 рік, а традиційне гучне святкування триватиме близько двох тижнів і завершиться 3 березня.

Легенда про китайський Новий рік

Точна дата першого святкування Китайського Нового року достеменно невідома, однак деякі дослідники пов’язують його виникнення з періодом правління династії Шан, який припадає приблизно на XIV століття до нашої ери. До того ж, свято, яке сьогодні відоме як Свято весни, оповите численними легендами та міфами.

За одним зі стародавніх переказів, на початку кожного нового року жителі Китаю змушені були ховатися від чудовиська на ім’я Нянь, що в перекладі означає "Рік". Воно з’являлося в перший день свята, нападало на людей, руйнувало будинки, нищило їжу та навіть людей.

З часом люди помітили, що Нянь боїться гучних звуків, яскравого світла та червоного кольору і тому вони почали використовувати саме ці атрибути, щоб відлякувати чудовисько. Так з’явилися традиції гучних святкувань, феєрверків, яскравих ліхтарів і червоних прикрас. Цей символізм зберігся до сьогодні. Саме через легенду про Няня під час Китайського Нового року люди одягають червоний одяг, прикрашають оселі червоними декораціями та дарують подарунки в червоних конвертах, вірячи, що це допомагає відганяти злих духів і приносить удачу в новому році.

Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків30.12.25, 17:27 • 86853 перегляди

Традиції святкування та забобони

Китайський Новий рік насамперед святкують у сімейному колі. Напередодні родина збирається за святковим столом, де обов’язково мають бути пельмені, локшина та риба, як символи достатку, щастя й завершення старого року. Оселі китайці прикрашають червоними декораціями, ліхтарями, паперовими візерунками та написами з побажаннями та віршами, а гроші дітям дарують тільки у традиційно червоних конвертах.Також, там важливо перед святом ретельно прибирати домівки, бо вже перший день Нового року прибирання заборонене, щоб не "вимести" удачу. Також, у цей день не можна стригти волосся і навіть мити. А однією з найяскравіших подій нового року є танці дракона, а завершальним етапом святкування стає вже легендарний Фестиваль ліхтарів.

Символ року

2026 рік проходитиме під знаком Вогняного Коня. Кінь у китайській культурі символізує швидкість, свободу та працьовитість, а стихія Вогню додає року енергійності та емоційності, а от кольорами удачі цьогоріч вважаються червоний, яскраво-оранжевий та смарагдовий.

Китайський Новий рік залишається не лише яскравим святом із фестивалями та символікою, а й важливим часом для родинних зустрічей, вшанування традицій і підбиття підсумків минулого року. 

Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей 29.12.25, 20:57 • 37165 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоКультураПублікації
Новий рік
Китай