Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати

Китайський Новий рік або Свято весни, є головним святом у східній культурі. Його дата щороку змінюється, адже вона залежить від місячно-сонячного календаря. Про те, коли насправді настане рік вогняного коня і які звичаї та ритуали допоможуть зустріти рік із добром, удачею та гарним настроєм - розповість УНН.

Деталі

Китайський Новий рік настає у день другого молодого Місяця після зимового сонцестояння. Оскільки сонцестояння у 2025 році припадає на 21 грудня, у 2026 році новий рік за східним календарем розпочнеться 17 лютого. Тоді в Китаї настане 4723 рік, а традиційне гучне святкування триватиме близько двох тижнів і завершиться 3 березня.

Легенда про китайський Новий рік

Точна дата першого святкування Китайського Нового року достеменно невідома, однак деякі дослідники пов’язують його виникнення з періодом правління династії Шан, який припадає приблизно на XIV століття до нашої ери. До того ж, свято, яке сьогодні відоме як Свято весни, оповите численними легендами та міфами.

За одним зі стародавніх переказів, на початку кожного нового року жителі Китаю змушені були ховатися від чудовиська на ім’я Нянь, що в перекладі означає "Рік". Воно з’являлося в перший день свята, нападало на людей, руйнувало будинки, нищило їжу та навіть людей.

З часом люди помітили, що Нянь боїться гучних звуків, яскравого світла та червоного кольору і тому вони почали використовувати саме ці атрибути, щоб відлякувати чудовисько. Так з’явилися традиції гучних святкувань, феєрверків, яскравих ліхтарів і червоних прикрас. Цей символізм зберігся до сьогодні. Саме через легенду про Няня під час Китайського Нового року люди одягають червоний одяг, прикрашають оселі червоними декораціями та дарують подарунки в червоних конвертах, вірячи, що це допомагає відганяти злих духів і приносить удачу в новому році.

Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків

Традиції святкування та забобони

Китайський Новий рік насамперед святкують у сімейному колі. Напередодні родина збирається за святковим столом, де обов’язково мають бути пельмені, локшина та риба, як символи достатку, щастя й завершення старого року. Оселі китайці прикрашають червоними декораціями, ліхтарями, паперовими візерунками та написами з побажаннями та віршами, а гроші дітям дарують тільки у традиційно червоних конвертах.Також, там важливо перед святом ретельно прибирати домівки, бо вже перший день Нового року прибирання заборонене, щоб не "вимести" удачу. Також, у цей день не можна стригти волосся і навіть мити. А однією з найяскравіших подій нового року є танці дракона, а завершальним етапом святкування стає вже легендарний Фестиваль ліхтарів.

Символ року

2026 рік проходитиме під знаком Вогняного Коня. Кінь у китайській культурі символізує швидкість, свободу та працьовитість, а стихія Вогню додає року енергійності та емоційності, а от кольорами удачі цьогоріч вважаються червоний, яскраво-оранжевий та смарагдовий.

Китайський Новий рік залишається не лише яскравим святом із фестивалями та символікою, а й важливим часом для родинних зустрічей, вшанування традицій і підбиття підсумків минулого року.

Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей